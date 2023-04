Gordon Murray T.33 Spider: zomerse fun

Zoals aangekondigd krijgt de Gordon Murray Automotive T.33 een open variant. De Spider ziet er zeer fraai uit en garandeert het geroemde rijplezier met de haren wapperend in de wind.

Gordon Murray was de designer die ooit de McLaren F1 ontwierp. Dat bleek zowaar het meesterlijke voorbeeld van de moderne supercar. Ondertussen richtte de Zuid-Afrikaan zijn eigen sportwagenmerk op. Dat Gordon Murray Automotive leverde twee sportwagens af: de T.50 en T.33. Van die laatste is dus de open variant net onthuld.

Deze T.33 Spider heeft een strak design dat typisch is voor de creaties van Murray, waarbij de rolbeugel achter de cockpit en de luchttoevoer naar de V12 prachtig zijn geïntegreerd. De ontwerper heeft ook altijd oog voor de praktische bruikbaarheid van zijn wagens en zorgde er bijvoorbeeld voor dat de carbon dakpaneeltjes perfect passen in de koffer vooraan. Bagage kan je nog altijd kwijt in twee bagageruimtes van 90 liter aan de zijkanten achteraan. Ook mooi is dat de Spider met een gewicht van 1.018 kg amper 18 kg zwaarder is dan de gesloten T.33.

Authentiek rijplezier

De aandrijving bleef en bestaat dus uit de 617 pk sterke atmosferische V12 3.9 liter, die tot 11.100 toeren per minuut kan draaien en gekoppeld is aan een manuele zesbak. Een droom voor de liefhebbers van authentiek rijplezier. Over de prestaties is alleen gemeld dat de top 334 km/u bedraagt en de sprintcapaciteiten grotendeels bepaald worden door de handigheid van de bestuurder met de versnellingsbak.



Gordon Murray Automotive maakt van de T.33 Spider slechts 100 exemplaren. De prijs is nog niet bekend. Maar noteer alvast dat de T.33 Coupé een goede 1,6 miljoen euro kostte en dat een cabriolet meestal nog iets duurder uitvalt.