Nu de vakantie voorbij is, wordt het stilaan tijd om weer aan winterbanden te denken. Niet toevallig stelt de Amerikaanse producent Goodyear zijn vernieuwde UltraGrip winterbanden voor.

De Goodyear UltraGrip komt er in drie varianten: UltraGrip Performance Plus voor krachtige sportwagens, UltraGrip 9+ voor kleine stadswagens en UltraGrip Cargo die specifiek voor bestelwagens werd ontwikkeld. De Goodyear UltraGrip Performance+ banden voor high-performance auto's onderscheiden zich door de aangescherpte prestaties op nat, droog en in winterse omstandigheden. Die prestaties zijn te danken aan twee belangrijke technologieën. Traction Protect Technology maakt gebruik van een nieuw type hars dat het vervormende en herstellende vermogen van een band verbetert. Daardoor worden remkrachten nu nog beter doorvertaald in grip. Winter Grip Technology vertrouwt bovendien op een nieuwe rubbercompound met een grotere elasticiteit bij lage temperaturen, voor extra tractie op sneeuw en ijs.

Met de UltraGrip 9+ biedt Goodyear consumenten een winterband die nog beter bestand is tegen ruwe ondergrondcondities als gevolg van winterse weersinvloeden. De Mileage Plus-technologie geeft de band een betere bescherming tegen scheurtjes en het loslaten van rubberpartikels als gevolg van ruwe asfaltcondities. Dankzij die technologie wordt de duurzaamheid van de band verder vergroot. De UltraGrip 9+ is eveneens voorzien van Winter Grip Technology, voor optimale prestaties op sneeuw en ijs.

Voor bedrijfswagenbezitters levert Goodyear nu de UltraGrip Cargo winterband. Dankzij diverse upgrades in het loopvlakdesign en de rubbersamenstelling garandeert de UltraGrip Cargo voor lichte bedrijfswagens nu buitengewone remprestaties op sneeuw bij lagere gebruikskosten vanwege de vergrote levensduur van de band.(Belga)