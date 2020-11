Volkswagen lanceert andermaal een TGI-versie van de nieuwste Golf 8. Deze motorisatie draait op CNG en benzine, het gaat om een 1,5-liter turbomotor van 130 pk.

De VW Groep had eerder aangekondigd de ontwikkeling van CNG-motoren te willen stopzetten om op termijn volledig over te schakelen op elektrische aandrijving. Dat betekent niet dat motoren die op deze brandstof werken meteen verdwijnen en de lancering van de Golf 8 TGI is daarvan het beste bewijs. Deze TGI wordt aangedreven door de 1,5 liter turbomotor van 130 pk die bij voorkeur op CNG draait, maar ook benzine lust. Hij beschikt over uit de drie speciale brandstoftanks. Hij kan 115 liter (17,3 kg) CNG tanken en omdat de motor erg zuinig is, belooft VW een rijbereik op gas van 400 km (volgens de WLTP-meetmethode). Er wordt ook een (klein) benzinetankje voorzien als reserve omdat het grote benzinereservoir werd opgeofferd om ruimte vrij te make voor de CNG-tanks. Met het tankje van amper 9 liter benzine belooft VW toch een extra autonomie van ongeveer 150 km. Op benzine is de motor duidelijk minder efficiënt dan op gecomprimeerd aardgas. Deze Golf is economisch en ecologisch in gebruik en biedt ook fiscale voordelen op voorwaarde dat u een CNG-station vindt op uw dagelijkse route of in de buurt van uw woonplaats. De prijs van de Golf VIII TGI is op dit ogenblik nog niet bekend. (Belga)

