De marktintroductie van de nieuwe Golf nadert snel. Deze achtste generatie van het gelijknamige model is voor de sector een belangrijk evenement. Inmiddels zijn al meer dan 35 miljoen exemplaren geproduceerd.

Deze nieuwe Volkswagen biedt tal van innovaties, zowel op vlak van motorisaties die geheel of gedeeltelijk elektrisch werken als qua brandstof. Ook het infotainment, de nieuwe functies en de rijhulpsystemen (met online toepassingen) zien er beloftevol uit. De exemplaren die tijdens de testfase op de openbare weg werden gezien, ogen relatief conventioneel en het gaat duidelijk om vijfdeursmodellen. De Golf zal dus meteen herkenbaar zijn als dusdanig en dat bleek door de jaren heen één van zijn troeven. Klaus Bischoff, hoofd van Volkswagen Design, ziet het als volgt: "Op dit moment kunnen we niet alle details van de nieuwe Golf onthullen, maar de elegante proporties ervan zijn duidelijk. De volgende generatie is oogt spannend en verleidelijk", voegt de designer er aan toe. Het aftellen naar de lancering van de achtste generatie is overigens al begonnen, want de nieuwe Golf zal dit najaar zijn wereldpremière vieren. De Golf VIII zal niet langer de enige hatchback zijn met deze proporties binnen het gamma. Er volgt immers ook een volledig elektrische ID 3. Daarom zijn we benieuwd welke strategie VW zal volgen op vlak van (deels) elektrische aandrijvingen voor de Golf. (Belga)