In deze sombere en duistere wintermaanden is het van belang optimaal gebruik te maken van de verlichting van je auto om je veilig te verplaatsen. Ook hier helpt de recentste technologie de bestuurder een handje.

De start van de winter betekent dat er minder daglicht is, en veel mensen pendelen naar en van hun werk als de zon al onder is. Als de zichtbaarheid slecht is, is het belangrijk te weten hoe de autolampen werken. Zo is er bijvoorbeeld geen enkele reden om de grootlichten niet te gebruiken. Het verkeersreglement beperkt het gebruik van grootlichten, maar veel bestuurders zijn te bang om het tegenliggend verkeer te verblinden dat ze deze niet gebruiken. Hier is de 'High Beam Assist' of 'Grootlichtassistent' handig. Dit systeem detecteert de aanwezigheid van voertuigen in beide richtingen en switcht automatisch terug naar de grootlichten. Zo zorgt het voor extra comfort en veiligheid. Bij ons worden dimlichten alleen 's nachts gebruikt of overdag bij geringe zichtbaarheid, bijvoorbeeld in een tunnel of bij hevige regen. In deze situaties maakt de optie 'Auto' het rijden comfortabeler, omdat ze automatisch de dimlichten activeert indien nodig. Met ledlampen in de wagen sparen we niet alleen op verbruik en winnen we aan comfort, maar verhogen we ook de veiligheid. Deze verlichting lijkt meer op daglicht dan een halogeenlamp. Ze reageert ook 150 milliseconden sneller dan een gloeilamp, wat betekent dat de ledlamp van een remlicht het licht vijf meter sneller activeert. Bovendien werd led ontworpen om de hele levensduur van het voertuig mee te gaan zonder vervangen te worden. Tenslotte is een veel voorkomende fout dat bestuurders de achtermistlichten aanschakelen overdag bij lichte regen, terwijl ze alleen mogen gebruikt worden in situaties van geringe zichtbaarheid, zoals hevige regenval, sneeuw of dikke mist. Onjuist gebruik zou andere bestuurders immers kunnen verblinden. (Belga)

De start van de winter betekent dat er minder daglicht is, en veel mensen pendelen naar en van hun werk als de zon al onder is. Als de zichtbaarheid slecht is, is het belangrijk te weten hoe de autolampen werken. Zo is er bijvoorbeeld geen enkele reden om de grootlichten niet te gebruiken. Het verkeersreglement beperkt het gebruik van grootlichten, maar veel bestuurders zijn te bang om het tegenliggend verkeer te verblinden dat ze deze niet gebruiken. Hier is de 'High Beam Assist' of 'Grootlichtassistent' handig. Dit systeem detecteert de aanwezigheid van voertuigen in beide richtingen en switcht automatisch terug naar de grootlichten. Zo zorgt het voor extra comfort en veiligheid. Bij ons worden dimlichten alleen 's nachts gebruikt of overdag bij geringe zichtbaarheid, bijvoorbeeld in een tunnel of bij hevige regen. In deze situaties maakt de optie 'Auto' het rijden comfortabeler, omdat ze automatisch de dimlichten activeert indien nodig. Met ledlampen in de wagen sparen we niet alleen op verbruik en winnen we aan comfort, maar verhogen we ook de veiligheid. Deze verlichting lijkt meer op daglicht dan een halogeenlamp. Ze reageert ook 150 milliseconden sneller dan een gloeilamp, wat betekent dat de ledlamp van een remlicht het licht vijf meter sneller activeert. Bovendien werd led ontworpen om de hele levensduur van het voertuig mee te gaan zonder vervangen te worden. Tenslotte is een veel voorkomende fout dat bestuurders de achtermistlichten aanschakelen overdag bij lichte regen, terwijl ze alleen mogen gebruikt worden in situaties van geringe zichtbaarheid, zoals hevige regenval, sneeuw of dikke mist. Onjuist gebruik zou andere bestuurders immers kunnen verblinden. (Belga)