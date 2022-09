Goed en slecht nieuws voor Porsche: het relaas van een woelige week

Maandag 5 september zette het hoogste gezagsorgaan van Volkswagen Group het licht op groen voor een beursgang van Porsche. Ondanks de bedrukte stemming onder de beleggers hoopt Volkswagen Group op een opbrengst van 60 à 80 miljard. Het slechte nieuws is dat het Formule 1-project van Porsche en Red Bull vorige vrijdag werd afgeblazen.

Wat voorafging. In de jaren 2007 en 2008, in volle bankencrisis, kocht Porsche AG in het grootste geheim massaal veel aandelen van Volkswagen AG en breidde op die manier zijn participatie stelselmatig uit. In mei 2008 bedroeg de participatie 35 procent, in september 42 procent. De target was 75 procent.

Na het bekendraken van de overnameplannen schoten de beurskoers van Porsche en Volkswagen zodanig fors de hoogte in dat de Duitse autobouwer, op basis van zijn marktkapitalisatie, gedurende korte tijd het grootste bedrijf ter wereld was.

Volkswagen keerde de rollen om

Aan dat sprookje kwam bruusk een einde toen her en der geruchten over ongeoorloofde manipulaties de ronde begonnen te doen en Porsche-topman Wendelin Wiedeking in juli 2009 plots aan de deur werd gezet. David had het niet gehaald van Goliath. Van de ene dag op de andere werden de rollen omgekeerd en nam het grote Volkswagen het kleine Porsche over. Gerechtigheid leek geschied.

Duizenden kleine maar ook vele grote beleggers hielden een financiële kater over aan de mislukte raid van Porsche. Het regende aanklachten en schadeclaims vanuit de hele wereld aan het adres van de ontslagen Porsche-topman Wiedeking en diens financiële directeur.

De families Porsche en Piëch die via hun familieholding Porsche SE eigenaar waren van Porsche AG bleven merkwaardig genoeg buiten schot. Ook Ferdinand Piëch, de kleinzoon van Ferdinand Porsche, van 1993 tot 2002 voorzitter van de raad van bestuur en van 2002 tot 2015 voorzitter van de raad van commissarissen van Volkswagen Group werd niet belaagd. Vele waarnemers zagen in hem nochtans het brein achter het overnameplan. Soit.

Na de overname werd Volkswagen AG voor 42 procent hoofdaandeelhouder van Porsche AG dat een autonoom bleef binnen de Volkswagen Group. In ruil kreeg de familieholding Porsche SE 53,4 procent van de stemgerechtigde aandelen van Volkswagen AG in handen. Of hoe slecht nieuws plots goed nieuws werd en de families Porsche en Piëch nog rijker werden dan ze al waren.

Financiële spitstechnologie

Eenzelfde scenario zit er opnieuw aan te komen. Kort samengevat hoopt Volkswagen via de verkoop van een beperkt aantal Porsche-aandelen zo’n 60 à 80 miljard binnen te halen. De helft van de opbrengst zal worden geïnvesteerd in de ontwikkeling en implementatie van nieuwe technologieën, de andere helft verdwijnt in de zakken van de aandeelhouders.

Van de grootaandeelhoudersfamilies Porsche en Piëch is geweten dat zij met dat geld, via hun familieholding Porsche SE, een participatie van 25 procent plus één aandeel in Porsche AG willen verwerven. Op die manier kunnen zij beleidsbeslissingen van het management blokkeren en hebben zij opnieuw het laatste woord. Voor met name Wolfgang Porsche, spreekbuis van de Porsche-clan, zou dat een mentale genoegdoening zijn.

De constructie van de beursgang is een voorbeeld van financiële spitstechnologie en draagt de signatuur van gerenommeerde financiële experts en beursspecialisten. Zij houdt rekening met alle mogelijke eventualiteiten. Ook met een mogelijk uitstel, door onvoorziene omstandigheden zoals een beurscrash of het niet halen van een minimumopbrengst van 60 miljard.

Komt het in de loop van oktober tot een succesvolle afloop en daar bestaat in beurskringen weinig twijfel over, wordt de beursgang van Porsche de belangrijkste van de voorbije jaren op het Europese vasteland. En wordt de familie opnieuw baas in huis en kunnen Wolfgang Porsche (79) en zijn neef Hans Michel Piëch (80), woordvoerders van de twee clans, in alle gemoedsrust en vriendschap de overdracht van de macht aan de jongere generatie voorbereiden en zich nog meer toeleggen op hun hobby’s.

Over wie in hun voetsporen zal treden, is voorlopig weinig geweten. Lange tijd leek een van de zonen van Ferdinand Piëch voorbestemd voor het voorzitterschap van de raad van commissarissen, het hoogste gezagsorgaan binnen de Duitse autogroep. Maar nadat de patriarch met slaande deuren is vertrokken en inmiddels is overleden, circuleren namen van andere kanshebbers. Volgens een doorgaans goed geïnformeerde bron is het laatste woord over de opvolging nog niet gezegd.

Het valt op dat de nazaten van beide ondernemersfamilies zelden of nooit opduiken in de Oostenrijkse media, niet in positieve en niet in negatieve zin. Allen bezitten de Oostenrijkse nationaliteit, de meesten hebben een eerbaar beroep en leven een onopvallend bestaan in de omgeving van Salzburg.

Het ouderlijke huis van de Porsche-familie staat in Zell am See. In 2013, naar aanleiding van een reportage over de familie Porsche, ben ik daar hartelijk ontvangen en heb in de nabijgelegen kapel exclusieve foto’s mogen maken van de grafstenen van founding father Ferdinand Porsche en andere bekende familieleden.

In de kapel naast het ouderlijke huis van de familie Porsche in Zell am See ligt founding father Ferdinand Porsche begraven. Wolfgang Porsche is een van de drijvende krachten achter de beursgang .

Porsche en Red Bull komen niet overeen

Het slechte nieuws voor Porsche dateert van vrijdag 9 september en kwam vanuit Monza. De deal om vanaf 2026 één team te vormen met Red Bull gaat niet door. Volgens HLN-verslaggever Jo Bossuyt zat het nieuws er al een paar weken aan te komen. De altijd goed geïnformeerde

F 1-watcher verwees naar stroeve gesprekken omdat het leiderstrio van Red Bull, met name Christian Horner, Helmut Marko en Adrian Newey, niet happy was met de komst van de Duitse sportwagenfabrikant. Porsche wilde niet alleen 50 procent van de aandelen van het team maar ook navenant inspraak in het sportief beleid. Het gerucht deed de ronde dat Porsche de huidige Red Bull-teambaas Horner wilde vervangen door Andreas Seidl, nu aan de slag bij McLaren en voordien bij Porsche, als drijvende kracht achter het Le Mans-project.

De komst van Porsche zou dus wellicht ingrijpende gevolgen hebben gehad voor de hiërarchie binnen het team dat eigendom is van de Oostenrijkse miljardair Dietrich Mateschitz (78). De mede-eigenaar van Red Bull is al een tijdje niet meer in het openbaar verschenen en is, naar verluidt, ernstig ziek.

Onder Mateschitz hadden Horner, Marko en Newey vrij spel, waarom ook niet: vier wereldtitels voor Vettel en straks twee voor Verstappen vormen een behoorlijk indrukwekkend palmares.

Bovendien wordt Red Bull in staat geacht om zelf een F 1-motor te bouwen tegen 2026, dankzij de technologie en knowhow die het vorig jaar kocht van Honda, de huidige motorenleverancier van Red Bull. Vanaf 2026 moeten de F 1-bolides aan compleet nieuwe technische normen voldoen.

Voor Porsche komt de afzegging van Red Bull zeer ongelegen. De Duitse sportwagenfabrikant moet op zoek naar een andere partner, maar de tijd dringt. De FIA wil klaarheid tegen oktober.

F1-verslaggever Jo Bossuyt acht de kans klein dat Porsche erin slaagt om tegen dan een overeenkomst af te sluiten met een bestaand team. ‘De andere constructeurs zijn daar niet rouwig om, want alweer een concurrent minder in 2026.’

Nog meer slecht nieuws voor de Porsche-fans: de lancering van de elektrische versie van bestseller Macan is verschoven naar 2024 terwijl die was aangekondigd voor 2021. Het zal de families Porsche en Piëch worst wezen. Zij verheugen zich op de miljarden die in aantocht zijn.

Voor de beleggers onder de lezers: de beursgang van Ferrari leverde de early believers, stand vandaag vergeleken met oktober 2016, een winst op van 293 procent.