De Amerikaanse autofabrikant General Motors (GM) heeft branchegenoot Fiat Chrysler aangeklaagd vanwege jarenlange samenzwering van medewerkers met vakbondsvertegenwoordigers. Diverse betrokkenen zitten inmiddels al achter de tralies, maar GM zegt nu miljarden dollars schade te hebben opgelopen door de kwestie.

Volgens GM is de concurrent verantwoordelijk voor omkoping van vakbondsmedewerkers. Die zouden daarop het onderhandelingsproces over cao's hebben verstoord, waardoor Fiat Chrysler een voordeel kreeg ten opzichte van GM op het vlak van loon en andere arbeidsvoorwaarden. De hoogte van de claim is niet bekendgemaakt in bij de rechtbank in de staat Michigan ingediende stukken. Fiat Chrysler heeft eerder altijd gezegd nooit op de hoogte te zijn geweest van de afspraken die drie voormalige bestuurders hebben gemaakt met autovakbond UAW. (Belga)