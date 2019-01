Ginion Waver is de eerste Belgische BMW Classic partner

"Ik ben bijzonder blij dat ik de passie voor klassieke auto's kan delen met onze trouwe klanten en het team. Als eerste officiële BMW Classic Partner in de Benelux hebben wij de middelen om in te spelen op de behoeften van de liefhebbers van mooie auto's omdat we hun dromen kunnen waarmaken. Zo helpen wij om het autopatrimonium rijdend te houden", aldus Stéphane Sertang, CEO van de Ginion Group.

Om deze première te vieren zal Ginion Waver een BMW 2002 Turbo uit 1974 tonen op de Dream Cars Show, die van 19 tot 27 januari in Paleis 1 van de Heizel plaatsvindt. Deze 02-Serie (1602, 1802, 2002) werd gebouwd van 1966 tot 1977 en combineerde een compact koetswerk met een ruim interieur en tal van krachtige 4-cilindermotoren. In dat model monteerde BMW voor het eerst standaard een turbomotor. Deze 2002 Turbo leverde een indrukwekkende 174 pk. De 02-Reeks is een rechtstreekse voorganger van de BMW 3-Reeks, waarvan de nieuwste generatie in Belgische première te zien zal zijn in Paleis 7 tijdens het Autosalon van Brussel.(Belga)