Gilles Magnus, de Belgische piloot in het internationale toerwagenkampioenschap, zal deelnemen aan het wereldkampioenschap aan het stuur van de Audi RS 3 LMS van Comtoyou Racing. De Antwerpenaar zal de titel proberen te veroveren bij de Rookies.

Door de huidige situatie is het programma 2020 van Gilles Magnus danig overhoopgegooid. Aanvankelijk zou hij deelnemen aan het Europese TCR-kampioenschap, maar onlangs is besloten dat de jonge piloot van het RACB National Team zal deelnemen aan de FIA World Touring Car Cup. "Door de coronapandemie werd het WTCR-programma voor 2020 beperkt en zullen er pas in de tweede helft van 2020 wedstrijden worden gereden op Europese circuits. Dankzij de inspanningen van Audi Sport, Comtoyou en onze partners hebben we deze kans kunnen grijpen. In de 16 wedstrijden waar Gilles aan deelneemt, zal hij zijn potentieel bij de Rookies kunnen tonen", legt Geoffroy Theunis, de manager, uit. Gilles Magnus kijkt natuurlijk uit naar de start van de races. Op 12 en 13 september zal hij voor het eerst starten op de Salzburgring in Oostenrijk. "Ik hoopte om ooit in het WTCR te kunnen rijden, en nu komt deze droom uit in mijn tweede seizoen", stelt de RNT-piloot. "Ik kijk ernaar uit om mezelf te kunnen meten met de toppers in de discipline zoals Tarquini, Muller of Coronel. Ik ben me ervan bewust dat de lat erg hoog ligt, maar dit is voor mij een kans om mezelf in de kijker te rijden. Dit jaar richt ik me op de Rookies Cup, een nieuwe categorie die gereserveerd is voor jonge piloten die nooit eerder een volledig seizoen in het WTCR hebben gereden. (Belga)

Door de huidige situatie is het programma 2020 van Gilles Magnus danig overhoopgegooid. Aanvankelijk zou hij deelnemen aan het Europese TCR-kampioenschap, maar onlangs is besloten dat de jonge piloot van het RACB National Team zal deelnemen aan de FIA World Touring Car Cup. "Door de coronapandemie werd het WTCR-programma voor 2020 beperkt en zullen er pas in de tweede helft van 2020 wedstrijden worden gereden op Europese circuits. Dankzij de inspanningen van Audi Sport, Comtoyou en onze partners hebben we deze kans kunnen grijpen. In de 16 wedstrijden waar Gilles aan deelneemt, zal hij zijn potentieel bij de Rookies kunnen tonen", legt Geoffroy Theunis, de manager, uit. Gilles Magnus kijkt natuurlijk uit naar de start van de races. Op 12 en 13 september zal hij voor het eerst starten op de Salzburgring in Oostenrijk. "Ik hoopte om ooit in het WTCR te kunnen rijden, en nu komt deze droom uit in mijn tweede seizoen", stelt de RNT-piloot. "Ik kijk ernaar uit om mezelf te kunnen meten met de toppers in de discipline zoals Tarquini, Muller of Coronel. Ik ben me ervan bewust dat de lat erg hoog ligt, maar dit is voor mij een kans om mezelf in de kijker te rijden. Dit jaar richt ik me op de Rookies Cup, een nieuwe categorie die gereserveerd is voor jonge piloten die nooit eerder een volledig seizoen in het WTCR hebben gereden. (Belga)