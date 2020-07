Gilles Magnus, onze vertegenwoordiger in de internationale toerwagenracerij, maakt zich op om deel te nemen aan het wereldkampioenschap. Aan het stuur van de Audi RS 3 LMS van Comtoyou Racing zal de Antwerpenaar pogen de titel bij de Rookies te veroveren.

Het raceprogramma 2020 van Gilles Magnus is inderdaad aangepast. Aanvankelijk was een deelname aan de TCR Europe gepland, maar zopas is beslist dat de jonge piloot van het RACB National Team aan de FIA World Touring Car Cup zal deelnemen. "Door de pandemie heeft de WTCR het programma voor 2020 wat beperkt, en de races worden tijdens de tweede seizoenshelft op Europese circuits afgewerkt. Dankzij de inspanningen van Audi Sport, Comtoyou en onze trouwe partners hebben we deze kans met beide handen kunnen grijpen. Tijdens de 16 races die Gilles zal afwerken kan hij tonen hoe snel hij wel is, om zo bij de Rookies te kunnen schitteren", zegt manager Geoffroy Theunis. Uiteraard staat Gilles Magnus te trappelen van ongeduld om achter het stuur van een racebolide te kruipen op 12 en 13 september op de Oostenrijkse Salzburgring. "Ik hoopte al een tijdje ooit te kunnen deelnemen aan het WTCR en al in mijn tweede seizoen in de toerwagenracerij komt die droom uit", glundert de RNT-piloot. "Nu kan ik het tijdens de zes meetings van de herwerkte kalender van 2020, goed voor 16 races, opnemen tegen het kruim van de discipline. Mijn prestaties kunnen vergelijken met uitzonderlijke rijders als Tarquini, Muller of Coronel, voor een jonge rijder die enkel maar zo snel mogelijk vooruitgang wil boeken is dat fantastisch. Uiteraard ligt het niveau van het kampioenschap ontzettend hoog, maar tegelijk is het ook een uitstekende gelegenheid om mijn kunnen te laten zien en me bij de constructeurs in de kijker te rijden. Dit jaar mik ik op de Rookies Cup, een recent gecreëerde categorie voor jonge rijders die nog geen volledig seizoen in het WTCR hebben afgewerkt." (Belga)

