Volkswagen heeft een nieuw gamma TDI-dieselmotoren gelanceerd die erg schoon zouden zijn, vooral op vlak van stikstofoxide (NOx). Om deze vooruitgang te illustreren toont VW zijn meest extreme dieselmotor in een SUV-model: een V8 met 421pk.

Volkswagen blijft geloven in dieseltechnologie. Om te voldoen aan de Euro 6-normen mag een dieselmotor momenteel niet meer dan 80 mg/km NOx uitstoten volgens de RDE-metingen (Real Driving Emissions), die zeer dicht in de buurt komen van de praktijkwaarden. Dit is een aanvulling op de nieuwe WLTP-testcyclus (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) waaraan nieuwe modellen moeten voldoen. Bij deze nieuwe Touareg V8 TDI met 421 pk en vierwielaandrijving, blijft de NOx-emissie beperkt tot 14 mg/km. Dit resultaat is het gemiddelde van drie tests die op verschillende hoogtes in Duitsland werden uitgevoerd.

Het resultaat werd mogelijk gemaakt door voorzieningen zoals een meerfasige uitlaatgasbehandeling met een grote NOx-opslag-unit (inhoud: 2,3 liter). Daarnaast blijkt de V8 TDI ook bijzonder zuinig dankzij een aantal innovaties, waaronder het variabele biturbo-systeem. Bij lage belasting (bijvoorbeeld in de stad of op landwegen) gebruikt de V8 TDI-motor - die 900 Nm levert vanaf 1.250 opm -slechts één turbo, waardoor zowel het brandstofverbruik als de emissie tot een minimum worden beperkt. De tweede turbolader wordt enkel aangesproken bij toerentallen boven 2.200 omwentelingen per minuut. (Belga)

