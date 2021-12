Mobiliteitsorganisatie VAB maakte de winnaars van de verkiezing VAB Gezinswagen 2022 bekend. De jury koos bij de klassieke wagens opvallend rationeel, bij de elektrische wagens werd het een futuristisch ogende Koreaan.

Traditiegetrouw waren er drie categorieën gezinswagens. Compactere modellen met een maximumprijs tot 22.000 euro, grote gezinswagens met een prijskaartje tot 34.000 en elektrische voertuigen die beneden de 60.000 euro moeten blijven. Bij de categorie van de kleinste gezinswagens kozen de juryleden voor de Dacia Sandero Stepway omdat deze wagen onwaarschijnlijk veel auto biedt voor zijn prijs. Hij beschikt over de noodzakelijke uitrusting, zonder het overbodige. Bovendien reed Dacia een bifuel auto voor die zowel op benzine als op LPG (liquefied petrol gas) loopt waardoor hij ook erg voordelig is om mee te rijden.

Bij de grote gezinswagens kozen de journalisten én de gezinnen kennelijk ook met de portemonnee in het achterhoofd. De keuze viel op de Toyota Corolla break met een hybride aandrijflijn die net als de Dacia bijzonder zuinig is in gebruik. Tweede werd hier de nieuwe Renault Arkana en een opvallende derde plaats ging naar de Suzuki Swace, die op technisch vlak het broertje is van de laureaat, de Toyota Corolla.

Dit is overigens het tweede jaar op rij dat gezinnen voor een klassieke break kiezen (in 2021 won de Skoda Octavia combi). Of dit ook een trendbreuk wordt waarbij consumenten duurdere SUV-modellen (omwille van hun hoger gewicht en hun dito verbruik) links laten liggen moet nog blijken.

Bij de elektrische modellen won de futuristisch ogende Hyundai Ioniq 5, maar ook hier werd een 'budgetmodel' eervol tweede. De erg betaalbare Dacia Spring (minder dan 18.000 euro) haalde de tweede plaats en moest het onderspit delven omdat de gezinnen hem iets te klein vonden.

