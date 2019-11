Het interieur van de nieuwe Renault Zoe zorgt voor een wereldprimeur door de aanwending van een nieuwe gepatenteerde stof op basis van veiligheidsgordels, stofresten en gerecycleerde petflessen.

De Renault Groep, die zich inzet om alsmaar meer gerecycleerde materialen te gebruiken in zijn wagens, startte in 2015 het project 'àfiler' in samenwerking met Filatures du Parc (een spinnerij in het Franse departement Tarn) en Adient Fabrics France (een leverancier van stoffen voor autozetels in het departement Ariège), om zo een uniek textielproduct te ontwikkelen dat enkel uit gerecycleerde materialen bestaat.

Dankzij de traditionele knowhow op het gebied van kaardgaren (garen van sterk gekroesde wol, nvdr.) en gezamenlijk ontwikkelde innovaties, is dit textielproduct op basis van veiligheidsgordels, stofresten uit de autosector en polyestervezels van gerecycleerde petflessen voortaan verkrijgbaar in de uitvoeringen Zen en Intens van Nieuwe ZOE. Op een totale oppervlakte van 8 m2 wordt deze stof gebruikt voor de productie van zetelbekledingen, dashboardbekledingen, bekledingen voor de versnellingspook en sierelementen voor de deuren. De stof beantwoordt bovendien aan de hoogste eisen op het gebied van comfort, reiniging, uv-weerstand en duurzaamheid.

De korte toeleverings- en productieketen van dit gerecycleerde kaardgaren - zonder chemische of thermische transformatie - maakt het mogelijk om de aanverwante CO2-uitstoot met meer dan 60 procent te verlagen in vergelijking met de stoffen bekleding uit de vorige ZOE, die met een standaard productieproces tot stand kwam.(Belga)