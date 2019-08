BMW geeft aan dat het een gepantserde versie lanceert van het succesvolle X5 SUV-model. Deze X5 VR6 is bestand tegen kogelinslagen van een AK-47 machinegeweer.

De markt voor beveiligde auto's zit in de lift en de Duitse tenoren BMW, Mercedes (Guard) en Audi bieden doorgedreven aangepaste modellen aan die hun inzittenden tegen vijandelijke aanvallen of zelfs heuse aanslagen trachten te beschermen. Dergelijke modellen zijn al lang niet meer het voorrecht voor koningshuizen of vooraanstaande politici, tal van welgestelde ondernemers en industriëlen laten zich steeds vaker vervoeren in dergelijke 'rijdende vestingen'. BMW heeft in dit geval rekening gehouden met deze 'Protection' versie vanaf de ontwikkeling van de X5. Om de inzittenden te kunnen beschermen wordt de volledige 'body' rond de inzittenden (flanken en bodem) gewapend en er wordt eveneens veiligheidsglas gemonteerd. Al deze ingrepen maken de wagen aanzienlijk zwaarder, aar BMW wil dat de rijeigenschapen behouden blijven. In die zin wordt ook het onderstel aangepast aan de bijkomende massa. Zo voorziet BMW elektrisch aangestuurde antirolstangen die het koetswerk in alle omstandigheden neutraal houden. Ook op vlak van motorisatie wordt rekening gehouden met het extra gewicht van de pantsering. De constructeur uit München voorziet slechts de 4,4 liter grote V8-benzinemotor die een vermogen van 530 pk en 750 Nm aan trekkracht levert. Op dergelijke modellen biedt BMW verregaande personaliseringsmogelijkheden, maar daarover is het Zuid-Duitse merk eerder discreet. (Belga)