Er is genoeg kobalt in de wereld om te voldoen aan de vraag naar batterijen voor elektrische voertuigen en elektronica, blijkt uit een analyse door de American Chemical Society (ACS).

De massale omslag naar elektrische voertuigen is wel goed voor het klimaat en de luchtkwaliteit, maar de verdere groei hangt ook sterk af van de beschikbaarheid van cruciale grondstoffen zoals kobalt. Ook mobiele telefoons en andere elektronica zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van het element.

Ongeveer 60 procent van het gedolven kobalt is afkomstig uit de Democratische Republiek Congo (DRC). Het element wordt vaak teruggewonnen als bijproduct uit de winning van koper en nikkel, wat betekent dat de vraag en prijzen voor die andere metalen de beschikbaarheid van kobalt beïnvloeden. De helft van de huidige voorraad kobalt wordt verwerkt in kathoden voor lithium-ionbatterijen, die vaak worden gebruikt in consumentenelektronica en elektrische voertuigen.

Snelle groei

De vraag naar deze voertuigen en hun batterijen groeit snel: in 2018 telde het wereldwijde elektrische wagenpark meer dan 5,1 miljoen auto's, een stijging van 2 miljoen ten opzichte van het voorgaande jaar, volgens het International Energy Agency.

Elsa Olivetti en haar collega's wilden weten of de productie van kobalt gelijke tred kon houden met die groei. Ze analyseerden daarvoor de evolutie van de vraag naar elektrische voertuigen en de kobaltwinning, maar ook de raffinage en recyclingcapaciteit en trends in de chemische samenstelling van batterijen.

Ze analyseerden ook politieke invloeden, zoals instabiliteit in de DRC maar ook beleidsbeslissingen ten gunste van elektrische voertuigen of verstoringen in China, dat de helft van het kobaltaanbod verwerkt, en schommelingen in koper- en nikkelprijzen.

Op basis daarvan concluderen ze dat het aanbod van kobalt op de korte termijn voldoende is. Ze schatten dat het aanbod in 2030 zo'n 320 tot 460 duizend ton zal bereiken, terwijl de vraag tussen 235 en 430 duizend ton zal bedragen. Het team beveelt aan dat de industrie investeert in extra efficiënte raffinage- en recyclingcapaciteit, zodat het kan blijven voldoen aan de vraag.

