Genesis is het premiummerk van Hyundai. Het gaat de elektrische weg op met een crossover waarvan de topversie 435 pk produceert en de batterij in 18 minuten laadt.

Uiteraard kan dit nieuwe elektrische model terugvallen op de knowhow van de Hyundai Groep op vlak van elektrische aandrijvingen. Denk maar aan de Hyundai Ioniqs en de Kia EV's. Deze strak gelijnde crossover is 4515 mm lang, 1580 mm hoog en heeft een wielbasis van 2900 mm.

Hij lijkt daarmee vrij ruim maar komt toch zeer elegant over dankzij enkele designtrucjes zoals de zwart gelakte A- en B-stijlen die een zwevend dak creëren, de smalle lichtblokken en de kleine camera's die de zijspiegels vervangen. De beelden daarvan krijg je te zien op een scherm in de deurpanelen in het interieur, waar verder een origineel tweespakig stuurwiel, een groot digitaal scherm voor de bediening van de boordfuncties annex het infotainmentsysteem en de Crystal Sphere schakelpook opvallen.

Een strak interieur met een groot digitaal scherm. © GF

Twee- of vierwielaandrijving

Voor de aandrijving is er keuze uit drie versies. De GV60 RWD met achterwielaandrijving beschikt over één elektromotor van 228 pk (168 kW) en 350 Nm en een accupakket met een capaciteit van 77,4 kWh. Daarnaast komen er twee varianten met vierwielaandrijving die aanzienlijk meer vermogen leveren, maar gebruik maken van dezelfde batterij.

De GV60 AWD beschikt over twee elektromotoren: de eerste van 74 kW vooraan en een tweede van 160 kW achterin, samen goed voor een gecombineerd vermogen van 318 pk (234 kW) en 605 Nm koppel. Het topmodel is de GV60 Performance met twee elektromotoren van 160 kW die een systeemvermogen van 320 kW (435 pk) opleveren, maar nog altijd een koppel van 605 Nm produceren.

De GV60 is het eerste elektrische model van Genesis. © GF

Opladen van de accu gebeurt met een 400/800 V-systeem dat de 400 V van de lader omzet in 800 V, zodat snelladen tot 350 kW mogelijk is en de laadtijd van 10 naar 80 procent slechts 18 minuten in beslag neemt. De Genesis GV60 beschikt ook over een Vehicle to Load-functie (V2L) voor het aansluiten van elektrische apparaten met een maximaal vermogen van 3,6 kW.

Over het rijbereik is nog niets bekend. De marktintroductie van de Genesis GV60 wordt in de loop van 2022 verwacht.

