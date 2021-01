GM verwacht dat de markt van koerierdiensten en logistiek tegen 2025 meer dan 850 miljard dollar zal vertegenwoordigen. En van die groei wil de Amerikaanse constructeur een graantje meepikken.

Volgens het Wereld Economisch Forum zal de markt van koerierdiensten in steden voor de zogenaamde "laatste kilometer" tegen 2030 met 78% stijgen. Dat brengt een groei van 36% mee van het aantal bestelvoertuigen in de grootste 100 steden wereldwijd. Tegelijk gaat dit voor een derde meer CO 2 -uitstoot bij de leveringen zorgen.

Om de ecologische voetafdruk van e-commerce te beperken, bedacht GM het concept "BrightDrop". Dit is een soort van ecosysteem dat een elektrisch aangedreven palletdrager omvat om de bestellingen makkelijk van de bestelwagen tot bij de klant thuis te vervoeren.

Dit maakt het werk van de bezorgers, die met een grotere werkdruk af te rekenen krijgen, fysiek minder zwaar. GM verwacht dat dit systeem dit jaar al beschikbaar is.

Een elektrische palletdrager. © GF

Het tweede product voor de BrightDrop is een compleet nieuwe generatie van elektrische bestelwagens. Deze voertuigen zullen langere trajecten kunnen afleggen dankzij hun autonomie van 400 km om zo van een logistiek centrum naar de omliggende steden te rijden. Het opladen van ongeveer de helft van de batterij zou een half uur duren dankzij aangepaste laders en batterijen.

Het hele concept is bedacht om het leven van de chauffeurs-bezorgers aangenamer te maken. Ook door grote schuifdeuren, de brede ruimte tussen de cabine en het laadcompartiment, enz. De eerste voertuigen kunnen vanaf begin 2022 besteld worden.

