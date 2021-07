Tuner Gemballa transformeerde de Porsche 911 Turbo S in een ruige offroader die in de eerste plaats bestemd is voor het gefortuneerde publiek in het Midden-Oosten.

De autoliefhebbers in de Emiraten houden van spectaculair en krachtig speelgoed op vier wielen dat ook een stevige cent mag kosten. Dus bedacht Marc Philipp Gemballa van het gelijknamige tuningbedrijf dat er wel muziek en business zat in een exclusieve offroad Porsche naast de bekende Cayenne. Hij haalde zijn inspiratie bij de iconische 959 die in de jaren 80 furore maakte en toen de Dakar woestijnrally wist te winnen.

Als basis voor deze alleterreinbolide gebruikt Gemballa een Porsche 911 Turbo S, die de klant aanlevert en vervolgens kost de ombouw nog een kleine 500.000 euro. Maar dan krijgt de eigenaar wel een heel exclusieve Gemballa Marsien voorgereden, die even bijzonder is als zijn naam laat vermoeden.

De Marsien is een exclusieve offroader © GF

829 pk!

De 3 liter-boxer biturbo produceert in de Marsien 740 pk, maar kan nog een upgrade naar 829 pk krijgen, voor wie daar behoefte aan zou hebben. In ieder geval zijn de prestaties nu al niet mis met een spurt van 0 naar 100 km/u in 2,6 seconden en een topsnelheid van 330 km/u. Verder kreeg de vierwielaandrijving een specifieke kalibratie en werd in samenwerking met specialist KW een ophanging ontwikkeld met een variabele rijhoogte die schommelt tussen 120 en 250 mm bodemvrijheid. Tenslotte staat de Gemballa Marsien nog op aangepaste terreinbanden van Michelin om ook in het duinenzand voldoende tractie en grip te bieden.

