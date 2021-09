Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

Alle elektrische voertuigen moeten uitgerust zijn met een akoestisch waarschuwingssysteem om de veiligheid van voetgangers en fietsers te waarborgen. Dat heeft de Europese Unie in 2019 vastgelegd.

Het Acoustic Vehicle System (AVAS) zorgt ervoor dat elektrische wagens bij een snelheid van minder dan 20 km/u een geluid produceren tussen 56 en 75 decibel. Bij hogere snelheden vervalt de regel, omdat een 'stille' elektrische wagen dan sowieso voldoende lawaai (door de banden of de wind) produceert om omstaanders te waarschuwen.

Volgens de Europese Unie moet het AVAS makkelijk herkenbaar zijn en bestaan ​​uit frequenties die ook oudere mensen goed kunnen waarnemen. Daarbij wordt vooral gelet op de toonhoogte en de zwaarte van het akoestisch signaal. De zoektocht naar de juiste sound gaat behoorlijk ver: constructeurs als Tesla schakelen zelfs deejays en componisten in om het 'ideale' geluid voor hun elektrische wagens te creëren.

Een hitparade van AVAS-sounds bestaat nog niet. Vaststaat dat zij er nooit zullen in slagen om de sound van een 12-cilinder benzinemotor te evenaren, laat staat te doen vergeten.

