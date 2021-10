Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

Hoe meer elektrische wagens er verkocht worden, hoe meer kans op verkeer aan de laadpaken. Zeker in regio's waar er een tekort is aan publieke laadpalen. De Europese ambitie bestaat erin om per 10 elektrische auto's over 1 publieke laadpaal te beschikken.

Wat zegt de wegcode over het gedrag aan een laadpaal? Die spreekt enkel over 'parkeerplaatsen die voorbehouden zijn aan elektrische voertuigen' maar specifieert niet dat de eigenaar van een EV zijn/haar elektrische auto moet verplaatsen wanneer die is opgeladen.

Om mogelijke files aan de laadpalen te voorkomen, lanceert LeasePlan de Happy Charger campagne die focust op het aspect hoffelijkheid bij het laden. Centraal in de campagne staat de Happy Charger laadpaalschijf die de bestuurder van een EV of PHEV de mogelijkheid biedt aan te geven wanneer zijn of haar auto voldoende opgeladen zal zijn en hij/zij de laadplaats zal afstaan aan een volgende gebruiker. Hoffelijkheid kost niks en voorkomt ergernis in het verkeer.

Het gebruik van de laadpaalschijf is eenvoudig: je duidt aan wanneer je denkt dat de auto is opgeladen en plaatst de schijf vervolgens achter de voorruit. Aanvragen is gratis via leaseplan.be/happycharger.

10 hoffelijkheidsregels

1. Parkeer nooit een niet-EV op een parkeerplaats aan een laadpaal

2. Gebruik een laadpunt voor het laden, niet om er te parkeren

3. Gebruik geen laadpunten voor autodelen

4. Verplaats je wagen van zodra die is opgeladen

5. Houd daarom de tijd in de gaten

6. Laad je auto niet tot 100 % op. De laatste 20 % neemt extra veel tijd in beslag

7. Hinder geen andere laadpaalgebruikers

8. Wees vooruitziend en gebruik apps om na te gaan welke laadpunten waar en wanneer beschikbaar zijn

9. Respecteer de wegcode: parkeer niet tegen de rijrichting in

10. Gebruik de laadpaalschijf om aan te geven wanneer je voertuig opgeladen zal zijn

