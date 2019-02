Geïntegreerde GPS verliest aan populariteit omwille van smartphones

Het recente Autosalon van Brussel was een ideale gelegenheid om enkele enquêtes te voeren over de gewoonten van de consument bij de aankoop van een auto. Het lijkt erop dat steeds minder kopers het nuttig vinden geld uit te geven aan een geïntegreerde GPS.

Omdat de navigatieprestaties van moderne smartphones verbeteren, zouden kopers het gevoel hebben dat ze twee keer voor hetzelfde betalen wanneer ze kiezen voor een ingebouwde GPS. Dat komt ook omdat de optie navigatie vaak erg duur is bij tal van (premium) constructeurs. Liefhebbers van origineel gemonteerde GPS wijzen echter op het gebruikscomfort, vooral wanneer men het systeem ook via knoppen op het stuur kan bedienen. In bedrijfswagens is deze optie nog steeds populair en wordt het door de werkgever aangeboden, maar steeds meer consumenten geven er de voorkeur aan om het GPS-budget aan andere opties te besteden.

In de praktijk blijkt een goede connectiviteit met de smartphone immers voldoende om Google Maps of Waze voor de bestuurder te visualiseren. Om deze trend tegen te gaan, maken steeds meer autofabrikanten gebruik van geïntegreerde Google Maps en Waze-apps. De tanende interesse in "originele" GPS-systemen wordt vooral duidelijk bij jongeren, maar ook een groeiend aantal veertigers en vijftigers delen deze visie.(Belga)