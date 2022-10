Geen motorsalon in Brussel

Sectorfederatie Febiac kondigde met grote trom de 100ste editie van het Brusselse autosalon aan. Toch komt er geen motorsalon.

De meeste motorfabrikanten zien geen heil meer in een plekje op de Heizel om de nieuwste tweewielers aan de man te brengen. Het salon organiseerde traditiegetrouw ook een nocturne voor motards. Volgens motorfabrikanten weegt de investering in een stand niet langer op tegen de financiële meerwaarde die het salon kan bieden.

De organisatoren troosten zich met de gedachte dat merken als BMW of Honda (die zowel auto’s als motoren produceren) misschien toch tweewielers zullen tonen. Een ander lichtpunt is de bekendmaking van de Car of the Year. Die eer viel eerder het Salon van Genève te beurt, maar toen die jaarlijkse afspraak werd geschrapt moest de COTY-organisatie op zoek naar een nieuwe locatie. Dat werd dus Brussel.

Kapers ‘aan’ de kust

Toch is het Brusselse salon nog niet uit de zorgen want er zijn ook kapers op de kust. In het kader van de Zoute Grand Prix in Knokke werd daar met ‘Prado Zoute’ een heus minisalon georganiseerd, waar exotische merken hun meest exclusieve modellen toonden met het strand als decor. Misschien maakt deze organisatie ook de Dream Car-tentoonstelling in Brussel overbodig, ook omdat er in het mondaine Knokke meer gefortuneerde klanten rondlopen dan in Brussel.