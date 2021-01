De eindeloze discussies over een deal tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië waren de voorbije week een ware thriller voor de betrokken autoconstructeurs, met de Britse merken voorop. Iedereen vreesde voor een rampzalig economisch scenario.

"Brussel" en het Verenigd Koninkrijk hebben eindelijk een akkoord bereikt over handelstransacties tussen de twee economisch gescheiden gebieden. Het einde van het jaar eindigt dus met een opluchting voor tal van Europese constructeurs, maar ook voor toeleveranciers die onderdelen leveren voor de assemblageproces van diverse modellen. Voor sommige merken is het Verenigd Koninkrijk een bijzonder belangrijke afzetmarkt, dankzij de sterke autopassie die er leeft. Er is vooral grote tevredenheid bij de Britse fabrikanten, die vreesden dat de prijs van hun auto's zou stijgen onder invloed van zware import- en exportheffingen, maar mogelijk ook omwille van opgelegde quota. "De impact van een no deal-Brexit op de Europese auto-industrie zou gewoonweg verwoestend zijn geweest", stelde ACEA-directeur-generaal Eric-Mark Huitem onlangs. Heel wat merken beleven ook zonder Brexit al barre tijden (we denken aan de Jaguar Land Rover groep) en daarbovenop komt nog de gezondheidscrisis van 2020. Kortom, per 1 januari gaat het leven verder zoals voorheen, of toch bijna. Dit zal er echter niet toe leiden dat bepaalde constructeurs - die eerder besloten om productiesites in het Verenigd Koninkrijk te sluiten - zoals Honda, zullen blijven.

(Belga)

