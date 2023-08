Geen chroom meer op auto’s

Weldra is het gedaan met mooi glimmende auto’s. Of toch met chroom elementen want die wil de Europese Unie verbieden wegens te vervuilend.

Chroom zorgt al decennia lang voor de finishing touch op onze auto’s. Zeker op de luxemerken die wat meer willen schitteren. Maar daar lijkt weldra een einde aan te komen. De Europese Unie heeft namelijk beslist dat verchroming vanaf 2024 verboden wordt, ook in de auto-industrie.

De reden hiervoor is dat het productieproces van verchroming voor ernstige gezondheidsschade zorgt, omdat er daarbij te veel kankerverwekkende stoffen vrijkomen die onder andere chronische longkanker kunnen veroorzaken. Deze maatregel zal uiteraard ook een effect hebben op de autosector, waar vooral de prestigemodellen gebruik maken van chroom om hun klasse en exclusiviteit te onderstrepen.

Alternatieven

Aangezien dit verbod op chroom al ingaat vanaf 2024, moeten de nieuwe modellen meteen worden aangepast en dient er snel een alternatief gezocht voor de glimmende biesjes op de radiatorroosters, de flanken en de daklijsten of de deurklinken. Een mogelijke oplossing is deze onderdelen gewoon te lakken in een passende kleur, wat sommige merken nu al doen.

Daarnaast kunnen de automerken ook overschakelen op andere materialen, zoals aluminium, of nieuwe natuurlijke en onschadelijke materialen gebruiken zoals kristal, kurk, glas of leisteen. Het is dus afwachten of een Rolls-Royce of Bentley in de toekomst nog even hard zal glimmen als voorheen.