Het nieuws hing al enkele dagen in de lucht maar is nu officieel bevestigd: de 99ste editie van de Brussels Motor Show die in januari 2021 zou plaatsvinden, wordt verschoven naar 2022. Dat is slecht nieuws voor de autosector die zijn omzet in 2020 al fors zag inkrimpen.

Nadat de voorbije twee jaar internationale autosalons zoals Parijs, Frankfurt en Genève van de kalender verdwenen, groeide de hoop dat de Brussels Motor Show internationaal opnieuw aan belang zou winnen. Corona heeft een terugkeer op het hoogste niveau echter gedwarsboomd. De recente dramatische ontwikkeling van het aantal COVID-19 geïnfecteerden in ons land heeft organisator Febiac er vandaag toe doen besluiten om de editie 2021 te verplaatsen naar 2022.

Sombere vooruitzichten

Na de lockdown in het voorjaar is het uitstellen van de Brussels Motor Show een zoveelste tegenslag voor de autosector. Die houdt rekening met een terugloop van de omzet met 20 à 25 procent. Een geslaagd autosalon zou voor vele merken ²opnieuw licht op het einde van de tunnel hebben betekend, maar daar komt dus niks van in huis.

Tijdens de salonmaand januari met een uitloop naar februari realiseren de automerken zo'n 30 procent van hun jaaromzet. Een goed salon is meestal de voorbode van een geslaagd jaar! Zonder een event van het formaat van de Brussels Motor Show zal die periode zich nu over een veel langere tijdsduur uitspreiden en wordt het moeilijker om prognoses te maken voor de rest van het jaar. Nu wist de sector einde februari of er moest bijgestuurd worden en zo ja, in welke richting.

Vooral voor de kleinere merken zorgde het autosalon voor een sterke stimulans van hun verkoop. Zij zijn wellicht het grootste slachtoffer van het uitstel. Grote merken zullen/kunnen alternatieve oplossingen bedenken om hun producten aan een ruim publiek voor te stellen. Zij beschikken sowieso over ruimere showrooms om kandidaat-kopers te ontvangen.

Ook voor de evenementensector betekent het uitstel van BMS 2021 een zoveelste tegenslag. Zij leverden hand- en spandiensten aan de exposanten en dat over een periode van bijna drie weken. Ook Brussels Expo en organisator Febiac zien een belangrijke bron van inkomsten verdwijnen. Dat geldt in zekere mate ook voor de media die miljoenen aan reclame-inkomsten aan hun neus zien voorbijgaan. Geen speciale 'autosalon' edities in de kranten en magazines, geen radio- en televisiespotjes.

Geen concrete alternatieven

De invoerders die wij hebben gecontacteerd, betreuren de beslissing maar erkennen dat de ernst van de situatie geen andere keuze toeliet. Of zij een plan B in de lade hebben? 'Een mogelijk uitstel hing in de lucht en wij hebben de voorbije dagen al naar alternatieven zitten zoeken maar het is nog te vroeg om daar al uitspraken over te doen,' aldus een veel gehoorde commentaar. Misschien zullen de grote merken zelf lokale publieksevents opzetten of op de ene of andere manier proberen om ruchtbaarheid te geven aan hun nieuwe modellen. Want die komen eraan en moeten hun weg naar de consument vinden, met of zonder corona.

