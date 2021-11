Het Autosalon 2022, dat normaliter zou plaatsvinden van 15 tot 23 januari in Brussels Expo op de Heizel, gaat niet door. Het salon wordt 'verplaatst' naar de concessiehouders, meldt organisator Febiac.

'Het leek ons in de huidige context de verstandigste oplossing', zegt communicatiedirecteur Gabriel Goffoy.

De beslissing werd vrijdag unanieme door alle importeurs genomen, vernam Knack.

'Verplaatsen naar de concessiehouders'

Het zal het tweede jaar op rij zijn dat er door het coronavirus geen Autosalon is in de Brusselse beurshallen. Deze keer wil Febiac het evenement wel 'verplaatsen' naar de concessiehouders.

Hoe dat concreet zal gaan, moet later nog duidelijk worden. 'Alle merken gaan zelfstandig krachtige saloncondities lanceren en nieuwigheden voorstellen aan klanten', aldus Goffoy. Op die manier is er dus wel een 99ste Autosalon, wat maakt dat Febiac in 2023 kan uitpakken met het 100ste salon.

Het is de bedoeling zeker door te gaan, benadrukt Goffoy. 'We hadden een prachtig salon voorbereid. Het is alleen de vraag wanneer we het uit de schuif kunnen halen.'

De ticketverkoop was nog niet begonnen. Er waren volgens Febiac ook nog niet al te veel kosten gemaakt.

Het Autosalon van volgend jaar hing eerder al aan een zijden draadje, nadat Volkswagen-importeur D'Ieteren had aangekondigd dat het niet zou deelnemen. Uiteindelijk werd beslist om het salon toch te organiseren, maar daar komt nu een streep door.

