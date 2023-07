Gedaan met grijze Fiats

Fiat wil het merk van de kleuren zijn en stopt daarom de productie van grijze auto’s.

Het is een feit dat het wagenpark de laatste jaren sterk vergrijsd is. Letterlijk dan. Je ziet gewoon enorm veel grijze wagens op de wegen. Weliswaar in verschillende tinten maar dan nog is het geen plaatje waar je enorm vrolijk van wordt. De oorzaak is hiervoor ligt grotendeels bij de fleetmarkt waar men denkt dat een grijze lakkleur een veilige keuze is met het oog op een latere herverkoop.

Fiat is het daar niet mee eens en wil verandering brengen in dit saaie en kleurloze autolandschap. De slogan ‘Italië, het land van de kleuren. Fiat, het merk van kleuren‘ zegt genoeg. Die visie leidt tot het schrappen van grijs uit het kleurenpalet voor de modellen van het Italiaanse merk. De tinten van de toekomstige Fiat-modellen worden geïnspireerd door de Italiaanse zee, zon, land en lucht.

Voor wie het toch graag nog sober wil houden, blijven wit en zwart als koetswerkkleuren voor de Fiats nog altijd beschikbaar, weliswaar met heerlijk klinkende benamingen als Gelato Bianco en Cinema Nero.