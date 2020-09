Garmin lanceert de Garmin Catalyst, een volgens het merk revolutionair, real-time coaching toestel om rijprestaties op het racecircuit te verbeteren, anders dan eender welke lap timer GPS of datasysteem dat de autosportwereld al kent.

De Garmin Catalyst monteer je in de cockpit van een racewagen. Het toestel verzamelt gegevens over je prestaties en biedt real-time coaching met geluid aan die je helpt jouw volle potentieel te bereiken op het circuit. Aan het einde van de trainingssessie krijg je onmiddellijk een gedetailleerde analyse van je prestatie en preciseert het toestel ook de verbeterpunten die je moet realiseren om maximale efficiëntie te behalen. Met de coaching op het circuit en data-analyse naast het circuit richt de Garmin Catalyst zich op het optimaliseren van de prestaties van piloten van alle niveaus. Naast de True Optimal Lap functie, introduceert de set innoverende functionaliteiten ook een nieuwe True Track Positioning technologie. Deze duidt de ideale lijn van een wagen op de racebaan aan door gebruik te maken van een combinatie van geïntegreerde versnellingsmeters, beeldbewerking en 10 Hz multi-GNSS positionering. Verder legt het Remote Cam accessoire HD-video's van 1080p vast die je opnieuw kan afspelen op het Garmin Catalyst apparaat met real-time gesynchroniseerde overlays die snelheid weergeven, net zoals data van de rit en nog veel meer. De Garmin Catalyst maakt het voor autopiloten mogelijk om op de baan en zonder enige interactie met het apparaat in real-time coaching signalen te ontvangen via een compatibele helm of door ze af te spelen op de autoradio met bluetooth. De audiosignalen worden voor en na de bochten afgespeeld en geven zo onmiddellijk feedback zonder te moeten wachten tot het einde van de rit. De Garmin Catalyst is nu te koop en heeft een adviesprijs van ?999,99. Voor meer info, surf naar garmin.com/catalyst. (Belga)

