GAC Aion Hyper SSR als Chinese hypercar

De Chinese automerken rukken sterk op, zeker op de markt van elektrische voertuigen. Vooral GAC Aion maakt indruk met de Hyper SSR die meer dan 1.200 pk produceert en in minder dan 2 seconden van stilstand naar 100 km/u spurt.

Elektrisch rijden hoeft niet noodzakelijk saai te zijn. Tal van modellen zetten duizelingwekkende prestaties neer waarmee ze zelfs de klassieke supercars het nakijken geven. Intussen spreken we dan ook van ‘hypercars’ want de lat ligt erg hoog. En ook hier spelen de Chinese automerken mee. Zij willen geen figurantenrol spelen, ook niet in de prestatiegerichte topniches van de EV-markt.

De Hyper SSR is een fraaie coupé met vleugeldeuren.

12.000 Nm koppel

Zo lijkt de nieuwe Hyper SSR van GAC Aion meteen de bakens te verzetten. De basisversie van deze ranke coupé met vleugeldeuren wordt op de achterwielen aangedreven door één elektromotor die 1.241 pk ontwikkelt. Zeer indrukwekkend. Daarnaast bieden de Chinezen nog een ‘vinnigere’ Ultimate variant aan met een extra motor, waarvan het vermogen niet is meegedeeld.

Wel is bekend dat het totale koppel maar liefst 12.000 Nm bedraagt en dat de spurt van 0 tot 100 km/u in slechts 1,9 seconden lukt. Net als de accucapaciteit blijft echter ook de topsnelheid een vraagteken, maar de kans is groot dat de Hyper SSR met de kaap van 400 km/u zal flirten.

De Hyper SSR heeft een zogenaamde monocoque chassis van koolstofvezel en pakt uit met een keurig afgewerkt en futuristisch ogend interieur met een twee digitale schermen en een hoekig stuurwiel. Deze elektrische bolide ziet er zeer fraai uit, is razendsnel en zou ook nog relatief betaalbaar blijven voor het geboden pakket met een startprijs van een goede 180.000 euro voor de basisversie en zo’n 240.000 euro voor de Ultimate. Momenteel is GAC Aion nog niet op de Europese markt, maar wellicht zal dat niet lang meer duren.