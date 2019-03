Fuell plant een nieuwe elektrische motorfiets in 2021

Fuell is een jong Amerikaans merk gespecialiseerd in elektrische motorfietsen. Het werd opgericht door drie ondernemers die elkaar prima aanvullen: Erik Buell, een ex-Harley-Davidson-medewerker en de oprichter van zijn eigen merk Buell, Frédéric Vasseur, voormalig directeur van Renault Sport Racing, en François-Xavier Terny, oprichter van het merk Vanguard Moto. Hun aanpak is uiterst realistisch en daarom ontwikkelen ze geen superkrachtige machines die voorbehouden blijven aan selecte kopers, maar toegankelijke producten voor een breed publiek. De eerste motorfiets van Fuell zal Flow heten en krijgt twee varianten: de Flow 1 van 11 kW en de Flow 1-S van 35 kW. De technische details worden pas half april bekend gemaakt. Momenteel verklapt men enkel dat het rijbereik zo'n 200 kilometer bedraagt en de startprijs ongeveer 11.000 dollar wordt. Daarnaast stort Fueel zich eveneens in het bloeiende segment van elektrische fietsen met de Fluid, die uitgerust is met een zeer grote batterij van 980 Wh waarmee ongeveer 200 kilometer op stroom gereden kan worden. Het prijskaartje zal ongeveer 3.300 dollar bedragen. (Belga)