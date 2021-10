De Franse gendarmerie bestelde voor snelle interventies 26 Alpine A110's. De arm der wet is goed bediend met dit uitzonderlijke lichtgewicht, maar het getuigt wel van een dure smaak.

De gendarmerie heeft een bestelling geplaatst van 26 Alpines die de huidige snelle interventiewagens moeten vervangen. Dat zijn Renault Mégane RS-modellen die worden aangedreven door een tweeliter turbomotor die 265 pk aan de vooras levert. De Renaults kwamen tien jaar geleden voor het eerst in de vloot en worden vanaf nu stelselmatig vervangen.

De gendarmerie koos voor de basisversie van de Alpine die in België een slordige 58.000 euro kost en wordt aangedreven door een 1.8 turbomotor die 252 pk levert. Een Mégane RS doet beter: 300 pk sterk en een prijskaartje van "slechts" 41.000 euro.

Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken geeft nog mee dat de gendarmerie de twee voertuigen gaat gebruiken voor opleidingen. Dat is ook nodig want de Alpine is een achterwielaangedreven sportwagen die net iets meer skills van zijn bestuurder vergt wanneer hij wordt ingezet in complexe omstandigheden (snelle interventies). Een voorwielaangedreven Mégane RS is wat dat betreft een stuk makkelijker voor de gemiddelde bestuurder.

De Franse ordehandhavers gaan wel terug naar hun roots want in de late jaren zestig hadden ze al Alpine A110-modellen. In de jaren zeventig en tachtig gebruikte ook onze Belgische rijkswacht de Porsche 911, net als de Nederlandse marechaussee die destijds een Porsche-traditie had met de Targa en cabriomodellen.

