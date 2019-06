Vindt u het aanbod BMW Motorrad ook een beetje saai en grijs? Wel dan kan u weldra uw Beierse tweewielers verfraaien met enkele originele en kleurrijke stickersets.

De auto's van BMW kunnen al stevig gepersonaliseerd worden, maar in de afdeling tweewielers blijft het gamma vrij sober met vooral tinten van zwart, grijs en wit. Daar wil BMW Motorrad nu verandering in brengen met optionele opvallende en kleurige stickersets voor verscheidene van zijn modellen. Deze stickers werden door de huisdesigners ontworpen en zijn in harmonie met de vormen en de lijnen van de fietsen. Ze voldoen ook aan dezelfde hoge kwaliteitseisen als de bestickering ex-fabriek.

Er is een ruim aanbod aan kleuren en ontwerpen van deze stickersets die ook soms speciale effecten bieden. Bovendien is deze manier van personaliseren nog steeds een stuk goedkoper dan een herlakking van het koetswerk. Uiteraard zijn er meteen tools voorzien om de stickers perfect zonder kreuken of blazen aan te brengen. BMW kondigde al aan dat alle GS-modellen (R 1200, F750/850, G 310) alsook de G 310 R roadster met de nieuwe stickers verfraaid kunnen worden. De prijzen zijn nog niet bekend.(Belga)