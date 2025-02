Formule 1 onthult nieuwe bolides

De Formule 1 teams zijn klaar voor het nieuwe seizoen dat op 16 maart in Australië start.

Na een korte winterstop maakt het Formule 1-circus zich op voor het seizoen 2025. Dat kondigt zich als veelbelovend en spannend aan. Slaagt Max Verstappen erin met zijn Red Bull een vijfde wereldtitel op rij te halen? De Nederlander krijgt dit jaar af te rekenen met sterkere concurrentie. Vooral vanuit de hoek van McLaren met Lando Norris en Oscar Piastri en Ferrari met Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Ook Mercedes-piloot Georges Russell zou graag het nummer 1 op zijn bolide zien.

De F1-teams stelden hun nieuwe wagens voor tijdens een groots opgezette show in Londen om de 75ste verjaardag van de Formule 1 te vieren. En daar was duidelijk dat de rijders staan te springen om te racen. Op 16 maart is het zover, want dan vindt de openingswedstrijd plaats in het Australische Melbourne. Begin december wordt het seizoen 2025 – dat telt 24 grote prijzen – afgesloten in Abu Dhabi.

Dit jaar maken ook verschillende jonge rijders hun F1-debuut: Kimi Antonelli (Mercedes), Isack Hadjar (Racing Bulls), Jack Doohan (Alpine) en Gabriel Bortoleto (Sauber).

Teams en rijders

Red Bull (Honda): Max Verstappen #1 – Liam Lawson #30

McLaren (Mercedes): Lando Norris #4 – Oscar Piastri #81

Ferrari: Charles Leclerc #16 – Lewis Hamilton #44

Mercedes: Georges Russell #63 – Kimi Antonelli #12

Aston Martin (Mercedes): Fernando Alonso #14 – Lance Stroll #18

Racing Bulls (Honda): Yuki Tsunoda #22 – Isack Hadjar #6

Haas (Ferrari): Esteban Ocon #31 – Oliver Bearman #87

Alpine (Renault): Pierre Gasly #10- Jack Doohan #7

Williams (Mercedes): Alexander Albon #23 – Carlos Sainz #55

Sauber/Audi (Ferrari): Nico Hülkenberg #27 – Gabriel Bortoleto #5

Kalender

16 maart – Grote Prijs van Australië – Melbourne

23 maart – Grote Prijs van China – Shanghai

6 april – Grote Prijs van Japan – Suzuka

13 april – Grote Prijs van Bahrein – Sakhir

20 april – Grote Prijs van Saudi-Arabië – Jeddah

4 mei – Grote Prijs van Miami- Miami

18 mei – Grote Prijs van Emilia-Romagna – Imola

25 mei – Grote Prijs van Monaco – Monte Carlo

1 juni – Grote Prijs van Spanje – Barcelona

15 juni – Grote Prijs van Canada – Montreal

29 juni – Grote Prijs van Oostenrijk – Spielberg

6 juli – Grote Prijs van Groot-Brittannië – Silverstone

27 juli – Grote Prijs van België – Spa-Francorchamps

3 augustus – Grote Prijs van Hongarije – Hungaroring

31 augustus – Grote Prijs van Nederland – Zandvoort

7 september – Grote Prijs van Italië – Monza

21 september – Grote Prijs van Azerbeidzjan – Baku

5 oktober – Grote Prijs van Singapore – Marina Bay

19 oktober – Grote Prijs van Amerika – Austin

26 oktober – Grote Prijs van Mexico – Mexico-City

9 november – Grote Prijs van Brazilië – Interlagos

22 november – Grote Prijs van Las Vegas – Las Vegas

30 november – Grote Prijs van Qatar- Losail

7 december – Grote Prijs van Abu Dhabi – Yas Marina