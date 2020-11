Het is bijna drie jaar geleden dat toenmalig Seat-topman Luca de Meo de lancering van een nieuw automerk aankondigde. Tot dan sierde het Cupra-logo de sportieve versies van Seat. Het Spaanse merkpositioneert het zich als het sportieve volumemerk van de Duitse Volkswagen Group.

De geschiedenis van Seat gaat terug tot het najaar van 1953. In een loods in de haven van Barcelona rolt de eerste Seat 1400 van de band, officieel bestaat het Spaanse automerk dan drie jaar. Het is er gekomen op uitdrukkelijk verzoek van dictator Francisco Franco. Die kon er geen vrede mee nemen dat een groot land als Spanje geen eigen automerk bezat. Hij klopte daarom aan bij enkele bevriende bankiers en industriëlen voor wie de vraag van El Caudillo gelijk stond met een bevel.

Begin van de jaren tachtig maakte Seat-directie handig gebruik van een achterpoortje in het contract met Fiat om zijn modellen ook buiten Spanje te verkopen. Dat zette zoveel kwaad bloed bij de Agnelli's in Turijn dat ze van de ene dag op de andere een einde maakten aan de jarenlange samenwerking. Seat had met die eventualiteit rekening gehouden en had zich vooraf verzekerd van de ruggensteun van Volkswagen én Porsche. De Ibiza die in 1984 zijn debuut maakte, was in feite de eerste Seat die in eigen regie was ontwikkeld en geproduceerd - weliswaar met de technische, logistieke én financiële hulp van Volkswagen. De grote Duitse autogroep nam immers een meerderheidsparticipatie van 51 procent in Seat en bouwde in Martorell een gloednieuwe fabriek, om de productie te kunnen opdrijven tot een half miljoen wagens op jaarbasis. In 1999 belastte Volkswagen de Italiaanse topdesigner Walter de Silva met de creatie van een nieuw merkgezicht voor Seat dat refereerde aan de sportieve prestaties van het merk. Dankzij geavanceerde dieseltechnologie was de Seat Leon TDI op dat moment bijzonder succesvol in grote internationale autosportcompetities met onder meer een wereldtitel in het WTCC. De sportieve successen van Seat leverden echter niet het verhoopte commercieel succes op wat in de Duitse media aanleiding gaf tot speculaties over een eventuele verkoop van Seat. De Spaanse regering reageerde discreet maar gepast in de vorm van een deal met Volkswagen waarvan de inhoud tot op vandaag geheim is. De deal betekende wel een kantelmoment in de geschiedenis van het Spaanse merk. In 2016 maakte Seat voor het eerst winst, we zijn nu vier jaar verder en Seat is niet langer het kneusje van de Duitse autogroep. Het verpulverde de voorbije jaren het ene verkooprecord na het andere en ook de winst steeg maand na maand. Toenmalig topman Luca de Meo slaagde erin het aanwezige potentieel te dynamiseren en tot volle ontplooiing te brengen. Hij bouwde het modellenaanbod in de breedte uit en verlegde de grenzen richting de Magreb-landen, Midden- en Zuid-Amerika. Bovendien kreeg Seat binnen de Volkswagen Group een ambassadeursrol toebedeeld richting de (jonge) klant van morgen. Concreet komt dat erop neer dat Seat de poort naar de andere merken van de Duitse autogroep moet openen voor de jonge generatie. Dat houdt in dat Seat sterker moet inzetten op connectiviteit en alternatieve aandrijving, omdat die thema's jongeren bezighouden en begeesteren. Begin 2018 lanceerde Seat met Cupra bovendien een nieuw automerk. In een persmededeling uit die tijd staat te lezen dat... 'Cupra synoniem is van een unieke, verfijnde en prestatiegerichte aanpak. Het logo is geïnspireerd op de stammencultuur en weerspiegelt de waarden die het nieuwe merk wil uitdragen: passie, precisie, vastberadenheid en moed.' Voor zijn eerste model koos Cupra de Ateca, de succesvolle SUV van Seat die werd gecompleteerd met onderdelen van onder andere Audi en Volkswagen, zoals de hoogtechnologische 2.0 TSI rechtstreeks ingespoten 4-cilinder turbobenzinemotor die we kennen van de VW Golf R (300 pk en 400 Nm). In combinatie met de DSG 7-automaat en vierwielaandrijving garandeert die voor dit marktsegment uitermate sportieve prestaties: van 0 tot 100 km/u in 5,2 seconden en 247 km/u topsnelheid. Niet slecht voor een compacte SUV die 1.540 kilogram weegt en plaats biedt aan vijf passagiers en hun bagage. Nog indrukwekkender zijn de rijstabiliteit en het neutraal en veilig weggedrag, dankzij de 4Drive. Die analyseert de staat van het wegdek in realtime en houdt rekening met de snelheid van de auto en elk wiel, de positie van het stuurwiel en de rijstijl of rijmodus om vervolgens het vermogen bliksemsnel en progressief te verdelen over de juiste wielen.Lees verder onder de fotoHoewel we hier te maken hebben met een sportieve SUV is het veercomfort voortreffelijk, dankzij de adaptieve ophanging die zich aanpast aan de behoeften van de bestuurder. Die heeft keuze uit zes modi: comfort, sport, individual, snow, off road en Cupra. Gezien het enorme motorvermogen kan de Cupra Ateca optioneel worden uitgerust met 18-duimsremmen van Brembo, een optie die aanbeveling verdient. Zelfs op een bochtig parcours heb je nooit de indruk razendsnel onderweg te zijn, wat soms tot onaangename verrassingen kan leiden. Op het eerste zicht onderscheidt die zich nauwelijks van de 'gewone' Ateca maar bij nader toezien overtuigt de Cupra variant door een reeks oordeelkundig gekozen blikvangers zoals het koperkleurige gothic logo en de dakrails, buitenspiegels, ruitframes en velgen in glanzend zwart, 19-duimsvelgen en vier uitlaatpijpen op de rand van de diffuser achteraan. Binnenin springen de uitstekend zittende sportstoelen in Alcantara met koperkleurige stiknaden in het oog evenals het sportieve lederen stuurwiel met dat intrigerende Cupra-logo. Voor een paar weken kregen we de gelegenheid om kennis te maken met het twee Cupra-model, de Formentor VZ. De nieuwkomer is vernoemd naar de wildste en volgens kenners ook de mooiste kaap van Mallorca. De rotsen van Cap Formentor dienden als inspiratiebron voor het designerteam rond Alejandro Mesonero-Romanos en verklaren de emotionele geladenheid die de nieuwkomer uitstraalt. Een knipoog naar de echte autoliefhebber. Ook binnenin verrast de Formentor in aangename zin door het gebruik van high-end materialen, koperkleurige details en accenten in geborsteld aluminium. Blikvanger zijn het 12-inch panoramisch zwevend touchscreen en de uitstekende sportstoelen. Lees verder onder de fotoDe Cupra Formentor wordt gelanceerd met twee high-performance aandrijflijnen: enerzijds met een 2.0 TSI-turbobenzinemotor (310 pk) en anderzijds met een combinatie van een 1.4 TSI benzinemotor en elektromotor die wordt gevoed door een batterij met een capaciteit van 13 kWh die een puur elektrisch rijbereik van 50 kilometer garandeert. Afhankelijk van de motorafstelling beschikt de plug-in hybride over een vermogen van 204 of 245 pk. Alle motorversies hebben vierwielaandrijving en een DSG-automaat met dubbele koppeling, schakelen via peddels aan het stuur kan ook. Een toegift aan de sportieve rijders die het rijkelijk aanwezige motorvermogen optimaal willen benutten. De prestaties van de Formentor VZ zijn navenant: van 0 naar 100 km/u in minder dan 5 seconden en een verbruik dat rond de 10 l/100 km schommelt. De Formentor zal vanaf volgend jaar ook leverbaar zijn met mindere krachtige diesel- of benzinemotoren. Conclusie: Cupra heeft zijn entree niet gemist. Zowel de Ateca als Formentor VZ combineren op een voorbeeldige wijze sportiviteit en functionaliteit, de ideale wagen voor het sportieve gezin tegen een uitermate competitieve prijs van respectievelijk 46.990 en 47.780 euro, inclusief een vrij complete standaarduitrusting en de voordelen van een SUV.