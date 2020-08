De Transit Custom en Transit Connect zijn voortaan leverbaar in een sportieve MS-RT "rally inspired" versie.

Waarom zou een bestelwagen enkel saai en functioneel moeten zijn? Die vraag stellen wellicht vele gebruikers zich. En het negatieve antwoord wordt geleverd door Ford met een sportieve en frivole variant van de Transit Custom en Transit Connect in rallystijl. Die werd door de afdeling Special Vehicle Options (SVO) van Ford ontwikkeld, echter zonder de praktische eigenschappen van deze voertuigen teniet te doen. Het resultaat mag er zijn. Flankverbreders herbergen 18" OZ Racing velgen voorzien van laagprofiel sportbanden. Ook het interieur kreeg een sportieve look met onder andere carbon inlegjes en lederen stoelen. Op mechanisch vlak doet de Transit Custom MS-RT beroep op de 2.0 liter Ecoblue-motor van 185 pk en 415 Nm, gekoppeld aan een handgeschakelde of een automatische zesversnellingsbak. Onder de motorkap van de Transit Connect schuilt de 1.5 Ecoblue met 120 pk en 270 Nm, in combinatie met een manuele zesbak of een achttrapsautomaat. Beide modellen zijn vanaf september beschikbaar bij Ford-verdelers. (Belga)

Waarom zou een bestelwagen enkel saai en functioneel moeten zijn? Die vraag stellen wellicht vele gebruikers zich. En het negatieve antwoord wordt geleverd door Ford met een sportieve en frivole variant van de Transit Custom en Transit Connect in rallystijl. Die werd door de afdeling Special Vehicle Options (SVO) van Ford ontwikkeld, echter zonder de praktische eigenschappen van deze voertuigen teniet te doen. Het resultaat mag er zijn. Flankverbreders herbergen 18" OZ Racing velgen voorzien van laagprofiel sportbanden. Ook het interieur kreeg een sportieve look met onder andere carbon inlegjes en lederen stoelen. Op mechanisch vlak doet de Transit Custom MS-RT beroep op de 2.0 liter Ecoblue-motor van 185 pk en 415 Nm, gekoppeld aan een handgeschakelde of een automatische zesversnellingsbak. Onder de motorkap van de Transit Connect schuilt de 1.5 Ecoblue met 120 pk en 270 Nm, in combinatie met een manuele zesbak of een achttrapsautomaat. Beide modellen zijn vanaf september beschikbaar bij Ford-verdelers. (Belga)