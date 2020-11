Ford breidt het aanbod Active-modellen uit met een avontuurlijk ogende variante op basis van de EcoSport SUV.

Ford geeft aan dat steeds meer klanten op zoek zijn naar een meer avontuurlijke auto die past bij activiteiten in de buitenlucht en daarom wordt het Active-gamma uitgebreid. In 2018 startte de constructeur met de lancering van de Fiesta Active en daarvan zijn inmiddels ruim 55.000 exemplaren van verkocht. Ook de Focus Active doet het goed, want 20% van de Focus-kopers kiest voor dit afwerkingsniveau. Inmiddels bestaan er ook Active-versies van de Transit Custom, Transit Connect, Tourneo en Tourneo Connect. De EcoSport Active komt dus niet als een verrassing, want de stoere look past bij stijl van de compacte SUV. Je herkent deze versie vooral aan de kunststof koetswerkbescherming rond de wielkasten en de dakrails, maar de Active krijgt ook betere terreineigenschappen met aanpassingen ter hoogte van het onderstel, de stuurinrichting en een sperdifferentieel waardoor de EcoSport een betere tractie heeft op een gladde ondergrond. Dat laatste is geen overbodige luxe omdat de EcoSport een conventionele voorwielaandrijver blijft. Onder de motorkap zit nog steeds de 1.0 driecilinder Ecoboost benzinemotor die 100 of 125 pk sterk is. (Belga)

Ford geeft aan dat steeds meer klanten op zoek zijn naar een meer avontuurlijke auto die past bij activiteiten in de buitenlucht en daarom wordt het Active-gamma uitgebreid. In 2018 startte de constructeur met de lancering van de Fiesta Active en daarvan zijn inmiddels ruim 55.000 exemplaren van verkocht. Ook de Focus Active doet het goed, want 20% van de Focus-kopers kiest voor dit afwerkingsniveau. Inmiddels bestaan er ook Active-versies van de Transit Custom, Transit Connect, Tourneo en Tourneo Connect. De EcoSport Active komt dus niet als een verrassing, want de stoere look past bij stijl van de compacte SUV. Je herkent deze versie vooral aan de kunststof koetswerkbescherming rond de wielkasten en de dakrails, maar de Active krijgt ook betere terreineigenschappen met aanpassingen ter hoogte van het onderstel, de stuurinrichting en een sperdifferentieel waardoor de EcoSport een betere tractie heeft op een gladde ondergrond. Dat laatste is geen overbodige luxe omdat de EcoSport een conventionele voorwielaandrijver blijft. Onder de motorkap zit nog steeds de 1.0 driecilinder Ecoboost benzinemotor die 100 of 125 pk sterk is. (Belga)