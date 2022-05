Ford Transit Custom aan de stekker

Ford zet de elektrificatie van zijn bestelwagens verder met de E-Transit Custom die in 2023 op de markt komt.

Gezien de naderende deadline in 2035 – dan mogen er in Europa geen voertuigen met verbrandingsmotoren meer verkocht worden – moeten de constructeurs stilaan werk maken van een gamma modellen met een elektrische aandrijving. Niet alleen personenwagens maar evenzeer bestelwagens en vrachtwagens. Daarom zet Ford de elektrificatie van zijn aanbod bestelwagens nu in.

De Ford E-Transit is al gelanceerd en tegen 2025 moet het gamma bestelwagens van Ford vier elektrische modellen tellen. Daaraan wordt weldra de compacte E-Transit Custom toegevoegd. Het gaat om een nieuwe versie van wat momenteel de bestverkochte bestelwagen van Europa is.

Rijbereik van 380 km

Deze Ford E-Transit Custom ondergaat momenteel zijn laatste ontwikkelingen vooraleer de productie start in Turkije met het oog op de lancering in 2023. Ford verklapte enkel al dat het WLTP-rijbereik 380 kilometer zal bedragen van deze 100 % elektrische bestelwagen. Meer specificaties over de aandrijving, batterij en prijzen zullen bekendgemaakt worden bij de officiële onthulling die in september van dit jaar volgt. Naast de elektrische variant zullen er wellicht ook uitvoeringen met klassieke verbrandingsmotoren van de nieuwe Transit Custom komen.