Ford toont elektrische bestelwagen van 2.000 pk

Op het Goodwood Festival of Speed pakte Ford uit met een zeer extreme versie van zijn E-Transit elektrische bestelwagen.

Op het jaarlijkse Goodwood Festival of Speed in Engeland duiken steeds bijzonder vreemde creaties, die de technische mogelijkheden van de ontwikkelingsafdelingen van de merken en tuners tonen, maar vaak nog weinig te zien hebben met de serieproductie. Een blikvanger was dit keer de Ford SuperVan 4 die beschikt over een aandrijving met vier elektromotoren die samen maar liefst 2.000 pk en 1.800 Nm produceren.

Daarmee suist de bestelwagen voorzien van een carbon koetswerk in slechts … 2 seconden van 0 naar 100 km/u en bereikt hij een topsnelheid van 320 km/u. Een ideaal voertuig voor pakjesbezorgers met grote haast? Jammer genoeg niet, want deze SuperVan 4 blijft een uniek prototype als vitrine voor de technologische knowhow van Ford. Ver zou je er trouwens niet meer geraken, want in deze configuratie verzekert het batterijpakket van 50 kWh een rijbereik van amper 35 kilometer.

De elektrische Ford SuperVan 4 spurt in 2 seconden van 0 naar 100 km/u.

Voor het publiek is er natuurlijk de ‘gewone’ nieuwe E-Transit waarmee Ford ook de elektrificatie in het professionele segment van het vervoer heeft ingezet. Dat 100% elektrische model beschikt over een batterij van 80 kWh waarmee 380 km (WLTP) gereden kan worden tussen twee laadbeurten door.