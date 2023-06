Ford stoomt Ranger klaar voor Dakar 

Ford breidt zijn autosportactiviteiten uit en zoekt het grote avontuur op in de Dakar Rally met de Ranger pick-up.

Ford heeft een lange historiek in de racerij met veel deelnames in de rallysport, de 24 Uren van Le Mans, Formule 1, … Momenteel draaien de bolides van het merk met het blauwe ovaal mee in het wereldkampioenschap rally met de Puma Rally1. Er werd al aangekondigd dat binnenkort ook een Mustang GT3 wordt ingezet in de uithoudingsraces en dat vanaf 2026 Ford-motoren de bolides van Red Bull F1 aandrijven.

Nu is gemeld dat het raceprogramma van Ford nog wordt aangedikt met een deelname aan de rallyraids, met als doel de gevreesde en slopende Dakar Rally te winnen. Daarvoor wordt momenteel de Ford Ranger T1+ ontwikkeld door M-Sport (dat nu al de Puma’s in de rally’s inzet) en rallyraidspecialist Neil Woolridge Motorsport.

Dit jaar gaat het ontwikkelings- en testprogramma van de Ford Ranger T1+ verder waarna die zijn debuut zal maken in de Dakar Rally 2024 die plaatsvindt van 5 tot en met 19 januari in Saoedi-Arabië. Intussen doen geruchten de ronde dat negenvoudig wereldkampioen rally Sebastien Loeb deze snelle en ruige pick-up zal besturen.