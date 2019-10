Ford gunt de S-Max en de Galaxy, beide MPV-modellen nog een facelift, hoewel deze modellen allerminst jong zijn. De constructeur voorziet een exclusiever koetswerkdesign en onder de motorkap zitten enkel nog EcoBlue dieselmotoren.

Ford lanceert voor het eerst ook een luxueuze Vignale-uitvoering van de Galaxy. De reden waarom Ford deze modellen in leven houdt ligt voor de hand, want hoewel steeds minder automobilisten kiezen voor een éénvolumemodel (ten voordele van de SUV) is het aanbod van dit type auto's dermate geslonken, dat Ford nagenoeg de markt voor zich alleen heeft en dan wordt het andermaal interessant om in een model te investeren.

Onder de motorkap monteert men enkel de 2 .0 EcoBlue dieselmotor die naar wens 150, 190 of 240 pk levert Alle versies worden standaard geleverd met een manuele zesversnellingsbak, maar optioneel wordt eveneens een achttrapsautomaat voorzien. De basisversie van de Galaxy met de 150 pk en de handgeschakelde transmissie haalt een CO2-emissie van 132 g/km. Ford voorziet bovendien een variante met vierwielaandrijving in combinatie met de 190 pk motor. In één moeite stopt Ford ook nog bijkomende technologie in deze modellen zoals de adaptieve cruise control met stop& go functie in fileverkeer.

Verder monteert men het SYNC 3 infotainmentsysteem dat hedendaagse smartphoneconnectiviteit (Apple Carplay en Android Auto) combineert met een verfijnd audiosysteem en navigatie. Eén en ander wordt bediend vanaf een 8 inch aanraakscherm op de centrale console. Bestuurders kunnen het systeem ook handenvrij bedienen via spraaktechnologie.(Belga)