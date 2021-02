De Raptor is de ruige topversie van de Ford F-150. Aangezien deze pick-up vorig jaar een update kreeg, heeft ook deze variant recht op een opfrisbeurt.

De stoere Ford F-150 Raptor is een op en top Amerikaans product, dat aan de andere van de oceaan haast een cultstatus geniet, maar op onze wegen een uiterst zeldzame verschijning blijft.

De constructeur meldde zopas met de nodige trots dat ook dit bakbeest weer een upgrade kreeg, waardoor de pick-up vooral op ruig terrein nog sterker kan presteren. Dat heeft de F-150 Raptor vooral te danken aan de montage van 37" wielen die een grotere bodemvrijheid opleveren en aanpassingen aan de voor- en achterkant van het koetswerk die een positieve invloed hebben op de aanrijhoeken.

Tegelijk is er ook meer ruimte gecreëerd in de wielkasten om een langere veerweg van de elektronisch verstelbare Fox Racing-schokdempers toe te laten en werd er extra bodembescherming voorzien.

Onder de motorkap blijft het concept vrijwel ongewijzigd. Daar huist nog steeds de V6 3,5 liter Ecoboost-turbomotor die gekoppeld is aan een 10-trapsautomaat die het vermogen naar de vier wielen stuurt. De vorige generatie van de F-150 Raptor leverde 450 pk, maar wellicht krijgt de krachtbron van de pick-up eveneens een update zodat er nog iets meer power beschikbaar is.

Tenslotte werd de uitrusting verder uitgebreid met onder andere het Sync4 multimediasysteem en veiligheidssnufjes als een 360° camera.

De nieuwe F-150 Raptor staat deze zomer bij de Amerikaanse Ford-dealers, maar die kijken alweer uit naar de nog extremere R-versie die volgend jaar wordt verwacht.

