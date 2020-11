Ford behaalde in deze verkiezing van het tijdschrift Autogids een overwinning in de categorieën "Kleine SUV's" en "Familie SUV's" voor de Puma en de Kuga, en een tweede plaats voor de Fiesta in "City Cars" en voor Focus in "Compact Medium".

Dit jaar organiseerde AutoGids / Le Moniteur Automobile, een van de meest erkende automobielmedia in België, de eerste editie van zijn 'Best Car Awards'. Een verkiezing waarbij de stemmen van de redactie van het magazine werden verzameld, maar ook van professionele journalisten van buiten de organiserende partij, evenals de mening van het grote publiek. Ruim 15.000 mensen namen deel via de websites moniteurautomobile.be/autogids.be. Deze eerste editie belichtte de beste auto's in elk van de 9 gevestigde categorieën, om het voor potentiële kopers gemakkelijker te maken hun weg te vinden. Beloond met twee overwinningen en twee tweede plaatsen, onderscheiden de Ford producten zich door hun dynamische kwaliteiten, hun veelzijdigheid, hun pragmatisme en hun prijs-prestatieverhouding. In de categorie Small SUV, won de Puma ook voor zijn brandstofefficiëntie en het praktische nut van zijn MegaBox, terwijl het grote publiek het design prees. Bij de Family SUV maakte Kuga het verschil met zijn motorenaanbod, de beschikbare uitrustingen, zijn connectiviteit en zijn prijs-prestatieverhouding. Als tweede in de categorie Compact Medium onderscheidt de Focus zich door zijn veelzijdigheid, terwijl de Fiesta met dezelfde positie in de categorie City Cars zijn consistentie in termen van dynamische kwaliteiten en prijs laat zien. (Belga)

