Ford lanceert met de Thunder een bijzondere serie van de Ranger en de oplage blijft beperkt tot 4.500 exemplaren voor de ganse Europese markt.

Deze Thunder-versie maakt het verschil met een exclusief interieur en een aangepast koetswerkdesign waardoor de succesvolle pick-up (één van de bestverkopende pick-ups op de markt) fraaier oogt. Ook de uitrusting gaat erop vooruit in vergelijking met de standaardversies.

Hij wordt aangedreven door de 2.0 EcoBlue bi-turbo dieselmotor die 213 pk, maar vooral 500 Nm koppel levert. De Ranger Thunder wordt standaard geleverd met een tientrapsautomaat, net zoals de F-150 (zijn grote broer). Hij is gebaseerd op de Ranger Wildtrak, maar de Thunder komt met een grijs koetswerk in combinatie met rode elementen op de grille en de rolbeugel, en uiteraard de "Thunder"-emblemen met 3D-effect. De pickup staat op zwarte 19-duimsvelgen en het radiatorrooster is "Ebony Black", net als de achterbumper, de beschermingselementen en de koplampranden. Binnenin zorgt het lederen ebony-interieur met rode stiksels voor een fris accent.

De Ranger kende in 2019 zijn beste jaar ooit met 52.500 verkochte voertuigen in Europa. Sinds de lancering in 1998 is dit de derde generatie van Ranger Thunder, waarvan de eerste in 2003 debuteerde. De Mk2 kwam zag het levenslicht in 2009.(Belga)

