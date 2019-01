Ford Ranger krijgt update

De uiterlijke aanpassingen aan de Ford Ranger zijn beperkt en leveren enkel een hertekende grille op. Daarnaast werd de uitrusting uitgebreider en huist er een nieuwe krachtbron onder het koetswerk.

Inderdaad, de bekende 2.2 TDCi met 160 pk en 3.2 TDCi met 200 pk zijn vervangen door een tweeliter diesel met enkele of dubbele turbo in drie vermogensversies - 130, 170 en 213 pk - telkens in combinatie met een nieuwe 10-trapsautomaat. Daarmee kan het verbruik tot 9 procent zakken, terwijl de Ranger niets aan laadvermogen (1.252 kg) of maximaal trekgewicht (3.500 kg) moet inboeten.

Wat de extra uitrusting betreft, krijgt de Ford Ranger voortaan koplampen met led-dagrijverlichting en op de hoogste uitrustingsniveaus ook xenons. Daarnaast is er een Wifi-hotspot om de status van de wagens vanop afstand te controleren, een noodremhulpsysteem met voetgangersdetectie en een adaptieve snelheidsbegrenzer die rekening houdt met de snelheidsbeperkingen leverbaar.(Belga)