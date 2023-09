Ford Ranger gaat aan de stekker

De pick-up van Ford krijgt een plug-inhybride variant met een elektrisch rijbereik van 45 kilometer en de mogelijkheid om onderweg werktuigen van stroom te voorzien.

Pick-ups zijn populair bij gebruikers die zware lasten moeten trekken (zoals een boot of een paardentrailer) of bij werkt in de landbouw- of bouwsector. Dit omwille van de laadcapaciteiten en de mogelijkheden om op ruig terrein te rijden. Natuurlijk evolueert ook dit type voertuig mee met de vergroening van het wagenpark en zullen de dieselversies weldra moeten wijken omdat ze in vele zones niet meer toegelaten zullen zijn.

Geofencing

Maar daarvoor bieden de nieuwe plug-inhybride varianten een oplossing. Zij combineren een benzinemotor met een elektromotor en functioneren daardoor zuiniger zonder aan efficiëntie in te boeten. Zo ook de nieuwe Ford Ranger PHEV die gebruik maakt van een 2,3 liter turbobenzine met elektrische ondersteuning en een trekvermogen van 3,5 ton heeft. Het accupakket laat 45 kilometer elektrisch rijden toe en dankzij de geofencing-functie herkent het navigatiesysteem de lage-emissiezones waardoor de Ranger PHEV automatisch overschakelt naar de elektrische modus.

Eveneens handig voor de professionele gebruikers is de Pro Power Onboard functie waarmee de accu via stopcontacten in de laadbak en de cockpit onderweg stroom levert voor allerlei werktuigen zonder dat de verbrandingsmotor moet draaien.

De nieuwe Ford Ranger PHEV gaat eind 2024 in productie waarna de eerste exemplaren begin 2025 worden geleverd. Tegen dan zijn ook alle specificaties en de prijzen bekend.