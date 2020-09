Ford lanceert een snelle ST-versie van de Puma, het nieuwste compacte SUV-model. De nieuweling belooft de wendbaarheid en de kracht van de elegante katachtige.

De Puma deelt het platform met de Fiesta, net als de krachtigste motorversie van die laatste. Het gaat om de 1,5 liter grote driecilinder, goed voor 200 pk, waardoor de sprintoefening van 0 tot 100 km/u in 6,7 seconden lukt en de topsnelheid bedraagt 220 km/u.

Om de dynamische prestaties te optimaliseren, voorziet Ford een speciefieke afstelling van de demping. De torsieas achteraan werd 40% stijver dan die van de Fiesta. Om de sportieve Ford nog scherper te laten rijden kan de klant kiezen voor een optioneel mechanisch sperdifferentieel. De Puma ST heeft een meer viriele uitstraling, het koetswerk wordt afgewerkt met 19-duimsvelgen en binnenin vallen de ruim instelbare en verwarmde Recaro sportstoelen op. Het concept van een compacte sportieveling met een hogen koetswerk heeft alle troeven in handen om 'hot hatch'-liefhebbers te bekoren. Dankzij deze koetswerkvorm is de wagen ook een stuk praktischer dan bijvoorbeeld een Fiesta ST, niet in het minst omwille van de koffer die 456-liter slikt.

Net als bij de overige Puma-modellen wordt er geen vierwielaandrijving voorzien. De prijs werd nog niet gecommuniceerd.(Belga)

