Ford gaf zijn compacte crossover een stevige vitaminenkuur. Maak kennis met de 200 pk sterke Puma ST die van eigenaar verandert voor 30.800 euro.

De Ford Puma ST behoudt de veelzijdigheid van het basismodel, maar is natuurlijk veel prestatiegerichter. Met een 200 pk sterke variant van de bekende 1.5 EcoBoost driecilinder onder motorkap lukt de sprint van 0 naar 100 km/u in 6,7 seconden en loopt tot de topsnelheid op tot 200 km/u. Daarnaast werd ook werk gemaakt van een dynamischer rijgedrag. Het geoptimaliseerde onderstel van de ST beschikt over specifieke configuraties voor de torsieas, antirolstang en schokdempers. Het stuur reageert 25 % sneller, de remmen zijn 17 % groter dan op de standaard Puma, en de Michelin Pilot Sport 4S-banden helpen eveneens de rijervaring te optimaliseren. Verder biedt de Puma ST een optioneel mechanisch sperdifferentieel (LSD) en diverse rijmodi van Eco tot Track voor een maximale veelzijdigheid aan het stuur.

De sportieve ambities van de Puma ST worden extra in de verf gezet met enkele in het oog springende koetswerkkleuren, zoals het 'Mean Green' op de foto's, 19" lichtmetalen velgen en Recaro sportzetels. Het exclusieve interieur biedt nog steeds hetzelfde bagagevolume van 456 liter, aangevuld met de 'MegaBox'. Dit is een aanpasbare opbergoplossing die bestaat uit een diepe, veelzijdige opbergruimte van 80 liter onder de koffervloer.

De nieuwe Ford Puma ST kan nu bij de verdelers besteld worden. De basisversie kost 30.800 euro. Voor de rianter uitgeruste Ultimate-uitvoering moet 33.800 euro neergeteld worden.(Belga)

