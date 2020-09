Team Fordzilla P1 concept is het eerste voertuig dat samen door de constructeur en gamers werd ontworpen. In 2021 zal het opduiken in een nieuw racegame.

Deze racebolide werd ontwikkeld onder de codenaam 'Project P1' en werd gecreëerd op basis van de stemmen op Twitter in de verschillende ontwikkelingsstadia. De gamers hadden zo hun zegje over elementen als de zitpositie, de stijl van de cockpit en de aandrijving, waarna de Ford-designers aan de slag gingen om alles uit te werken. Uiteindelijk kwam men tot twee ontworpen en werd het idee van Ford koetswerkdesigner Arturo Arino met 83,8% van de stemmen van de bijna 225.000 fans tot de winnaar gekozen. Hij haalde zijn inspiratie bij de Ford GT en maakt gebruik van morphing technologie om de nodige stabiliteit van een 'longtail racer' op een snel circuit als Le Mans te bekomen, en een korter koetswerk dat dan weer beter geschikt is voor een kort circuit als Monaco. Ford is momenteel in gesprek met de belangrijkste game-ontwikkelaars om de Team Fordzilla P1 in 2021 in een populair racegame te laten aantreden. (Belga)

