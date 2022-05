Ford organiseert rijopleiding in testcentrum￼

In Limburg heeft Ford een groot testcentrum waar ook de testrijders worden opgeleid. Die rijtraining staat nu ook open voor het publiek om een rijvaardigheden aan te leren in ideale en veilige omstandigheden.

Ford Lommel Proving Ground is een van de grootste autotestcentra ter wereld waar het merk vrijwel alle Europese modellen ontwikkelt en finetunet voor die in productie gaan en in de showroom belanden. Dit terrein heeft een oppervlakte van 320 hectare, met kantoren, ontvangstruimten, werkplaatsen en meer dan 100 kilometer aan testbanen. Met ook een cirkelvormig asfaltplatform met een diameter van 330 meter, een snelheidsovaal, een off-road piste en een parcours voor het gebruik van rijhulpmiddelen. Kortom, Ford Lommel Proving Ground is een uniek complex in België en zelfs in Europa, plus de ideale plaats om een breed gamma aan rijopleidingen aan te bieden.

Skid-cars

Tegelijk verzorgt dit centrum de rijopleidingen van de testrijders en ingenieurs van Ford. En die training wil de constructeur nu ook openstellen voor het brede publiek via het Driver Training Centrum. Hier kunnen voortaan particulieren en bedrijven hun rijvaardigheid naar een hoger niveau tillen om betere, zelfverzekerde en veiligere chauffeurs in het verkeer te worden.

De rijopleidingen gebeuren met zowel stadsauto’s, elektrische en sportieve wagens als de grootste bedrijfsvoertuigen. Daarnaast heeft het Driver Training Center ook specifieke didactische instrumenten ontwikkeld zoals de skid-cars, waarmee permanent winterse gripomstandigheden worden nagebootst, zonder besproeiing van het wegdek.

De nieuwe rijopleidingen van het Driver Training Center in Lommel bestaan uit verschillende modules. Alle info vind je op website van het Center.