Ford Performance toont een volledig elektrische Mustang Cobra Jet 1400. Dit is het eerste volledig elektrische dragsterprototype van de Amerikaanse constructeur.

Het gaat om een dragster die bijzonder stil draait en in amper 8 seconden naar 275 km/u spurt. Ford levert hier een huzarenstukje en hoewel het momenteel nog een prototype is, wordt dit is een belangrijke stap en een relevante intentieverklaring.

Deze Mustang Cobra Jet 1400 proto heeft een zuiver elektrische aandrijving die 1.400 pk ontwikkelt en ronduit indrukwekkende acceleraties neerzet. De prestaties zijn vergelijkbaar met die van een supercar met verbrandingsmotor. Dave Pericak, global director van Ford Icons: "Elektromotoren openen een wereld van mogelijkheden op vlak van prestaties en de Cobra Jet 1400 is een voorbeeld van hoe nieuwe technologie tot het uiterste kan worden gedreven". Het is ook een ideaal communicatie-instrument en signaal voor Mustang-fanaten die niet helemaal warmliepen bij de voorstelling van de zuiver elektrische Ford Mustang Mach-E (SUV). Voor hen heeft de naam "Mustang" niets te maken met een fluisterstille SUV¿ Met de Mustang Cobra Jet 1400 toont Ford en zuiverde en spannende concept die mogelijk de voorbode wordt van een authentieke Mustang met elektrische aandrijving.

Deze Cobra Jet 1400 is ook een eerbetoon aan de originele Cobra Jet die eind jaren zestig furore maakte en nog steeds op respect kan rekenen bij de liefhebbers van het genre. Ford Performance blijft met dit model verder testen zodat het later dit jaar zijn werelddebuut kan vieren bij een echte dragrace waar fans, media en tal van concurrenten aanwezig zullen zijn.(Belga)

Het gaat om een dragster die bijzonder stil draait en in amper 8 seconden naar 275 km/u spurt. Ford levert hier een huzarenstukje en hoewel het momenteel nog een prototype is, wordt dit is een belangrijke stap en een relevante intentieverklaring.Deze Mustang Cobra Jet 1400 proto heeft een zuiver elektrische aandrijving die 1.400 pk ontwikkelt en ronduit indrukwekkende acceleraties neerzet. De prestaties zijn vergelijkbaar met die van een supercar met verbrandingsmotor. Dave Pericak, global director van Ford Icons: "Elektromotoren openen een wereld van mogelijkheden op vlak van prestaties en de Cobra Jet 1400 is een voorbeeld van hoe nieuwe technologie tot het uiterste kan worden gedreven". Het is ook een ideaal communicatie-instrument en signaal voor Mustang-fanaten die niet helemaal warmliepen bij de voorstelling van de zuiver elektrische Ford Mustang Mach-E (SUV). Voor hen heeft de naam "Mustang" niets te maken met een fluisterstille SUV¿ Met de Mustang Cobra Jet 1400 toont Ford en zuiverde en spannende concept die mogelijk de voorbode wordt van een authentieke Mustang met elektrische aandrijving.Deze Cobra Jet 1400 is ook een eerbetoon aan de originele Cobra Jet die eind jaren zestig furore maakte en nog steeds op respect kan rekenen bij de liefhebbers van het genre. Ford Performance blijft met dit model verder testen zodat het later dit jaar zijn werelddebuut kan vieren bij een echte dragrace waar fans, media en tal van concurrenten aanwezig zullen zijn.(Belga)